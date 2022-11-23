«فيتش» تثبت تصنيف «الاتحاد لائتمان الصادرات» بدرجة AA - «قوي جداً» للعام الرابع

المصدر: دبي – وام

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حصلت الاتحاد لائتمان الصادرات، شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية في الدولة على تصنيف للقوة المالية للتأمين والقدرة الائتمانية بدرجة AA- «قوي جداً» مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وذلك للسنة الرابعة على التوالي، ويعكس هذا التصنيف دور الشركة في دعم تنويع الاقتصاد الوطني. وثبتت فيتش تصنيف قدرة الاتحاد لائتمان الصادرات على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل للمجموعة عند مستوى AA- «قوي جداً» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

موقف مالي قوي

وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات: هذا التصنيف الإيجابي يعكس ثقة المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف العالمية في الإمارات بشكل عام، كما يؤكد الجدارة الائتمانية للشركة وقوة موقفها المالي ودورها في تعزيز سمعة وتنافسية الصادرات الوطنية في الأسواق الخارجية، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة، وبما ينسجم مع مستهدفات ومبادئ الخمسين، ومحددات مئوية الإمارات 2071.

ثقة عالية

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات: هذا الإنجاز يمثل انعكاساً للثقة العالية من جهات الصناعة العالمية من خلال حماية الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، والعاملة في القطاع غير النفطي ضد مخاطر عدم السداد، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن كون الشركة شريكاً مساهماً في سلسلة من المبادرات الوطنية كمشروع الـ «300 مليار»، و«اصنع في الإمارات»، والتي تم إطلاقها ضمن مشاريع الخمسين، بهدف ترسيخ موقع الإمارات كمركز صناعي رائد.

وقال ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي للشركة: هذه التصنيفات تعمل على تهيئة بيئة الأعمال الجاذبة والمحفزة للاستثمار من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل بأقساط مخفضة ودون الحاجة إلى إجراء تقييمات مطولة للتسهيلات الائتمانية. وكما في سبتمبر، عززت الشركة القدرة التنافسية للتجارة والصادرات الإماراتية غير النفطية، عبر ضمانات تجارية تجاوزت 6.3 مليارات درهم أي ما يعادل 16.6 مليارا من التجارة غير النفطية إلى أكثر من 111 دولة.

وعاد ذلك بالفائدة على 15 من القطاعات وهي: الأغذية والمشروبات، مواد التشييد والبناء، الصناعات الثقيلة، الخدمات اللوجستية، الابتكار والخدمات الإلكترونية، التغليف، البتروكيماويات والمواد الكيميائية، المعدات الكهربائية، الإلكترونيات، المطاط والبلاستيك، التكنولوجيا الزراعية، الخدمات المالية والمصارف، الآلات والمعدات، الصناعات المتقدمة، الطاقة المتجددة، الأدوية، الرعاية الصحية، وصناعة المعادن.

ضمانات

غطت الضمانات الائتمانية 8.3 مليارات درهم في التجارة الدولية، و8.3 مليارات درهم في التجارة المحلية، و1.2 مليار درهم في التجارة المتوسطة وطويلة الأجل، و10.6 مليارات درهم في التأمين ضد المخاطر. وتعزز نتائج تصنيف فيتش الدور المهم الذي تلعبه الاتحاد لائتمان الصادرات في دعم قطاع التجارة غير النفطية في دولة الإمارات لتحقيق نمو قياسي بلغ 1.053 تريليون درهم في النصف الأول من عام 2022.

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