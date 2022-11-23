سوق أبوظبي يستضيف وفداً من المشاهير ورواد الأعمال

المصدر: ( أبوظبي - البيان)

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استضاف سوق أبوظبي للأوراق المالية وفداً من «Access Abu Dhabi»، البرنامج الذي أطلقته شركة «مافن غلوبال آكسس» بدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار، والذي يهدف إلى دعم الشركات الراغبة في توسعة أعمالها على الصعيد الدولي عبر أبوظبي. وضم الوفد أسطورتين من عالم الرياضة، هما باتريس إيفرا وميتا وورلد بيس، إلى جانب المستثمر ورائد الأعمال الأمريكي ونجم برنامج «شارك تانك» كيفن أوليري.

وتعرف الوفد عن كثب على الدور الرائد للسوق في تعزيز مكانة الإمارة بوصفها وجهة جاذبة لرؤوس الأموال العالمية. وشارك كيفن أوليري ووفد من «مافن غلوبال آكسس» في مراسم قرع الجرس بقاعة التداول إيذاناً ببدء عمليات التداول بحضور سعيد الظاهري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي وعدد من أعضاء الإدارة العليا.

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