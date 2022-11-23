«كابكس.كوم» تحصل على موافقة مبدئية بأبوظبي

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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أعلنت كابكس.كوم CAPEX.com الشركة العالمية في عالم التداول، أمس حصولها على موافقة مبدئية لتشغيل رخصة تداوُل عملة مشفرة في أبوظبي. وتعمل CAPEX.com على تعزيز وتطوير تواجدها القوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 2019.

وقال أوكتافيان باتراشكو الرئيس التنفيذي ومؤسس CAPEX.com: أصبحنا مُستعدين لإطلاق قسم العملات المشفرة لدينا في الشرق الأوسط، لم يعد أمامنا سوى خطوة واحدة فقط لنقدم تطبيق تداوُل متكامل يُوفر قطاعات متعددة للخدمات المالية في مناطق مختلفة. ونحن متحمسون لإنشاء مركز حقيقي للخدمات المالية يتوافق مع اشتراطات سوق أبوظبي العالمي بحيث يكون مقرنا الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا«.

وقالت مادالينا روتارو المديرة التنفيذية لمجموعة CAPEX والمسؤولة التنفيذية في CAPEX لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: سعداء جدًا بأن سوق أبوظبي العالمي -أحد أكثر السلطات التنظيمية صرامة في العالم- أقرت بأخلاقيات العمل الصارمة والمعايير العالمية المعمول بها لدينا، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي نحظى فيها بتلك الثقة. ونحن نبذُل قصارى جُهدنا لمتابعة تلك المعايير العالية وخطط التوسع. وخلال فترة وجيزة، استطاعت الشركة تفعيل أكثر من 9 تراخيص لمختلف القطاعات والخدمات داخل العديد من البلدان.

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