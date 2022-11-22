إطلاق مبادرة «سيتي سكيب واير»لتعزيز مسيرة السيدات في القطاع العقاري

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت إنفورما ماركتس، الجهة المنظمة لمعارض سيتي سكيب العقارية، الفعالية الأكبر في القطاع العقاري في دولة الإمارات، عن إطلاق مبادرة سيتي سكيب واير الجديدة، أحدث مجتمع للسيدات في قطاع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف توفير الرؤى وفرص التواصل للارتقاء بالمسيرة المهنية للسيدات في القطاع.

وتُعد سيتي سكيب واير، التي أطلقتها الشركة هذا الأسبوع على هامش أعمال معرض سيتي سكيب دبي 2022 المُقام في مركز دبي التجاري العالمي بين 21-23 نوفمبر الجاري، منصة حصرية توفر فرصة التواصل لخبراء القطاع العقاري من السيدات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما حصلت المبادرة على الدعم لفرعها في دولة الإمارات وخارجها، من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي أثناء المعرض.

وسيكون المجتمع الجديد بمثابة حلقة وصل تستمر في النمو والتطور على مدار العام مع منصات رقمية متخصصة وغيرها من الفعاليات المباشرة التي تنعقد العام المقبل على أساس فصلي في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك دولة الإمارات ومصر والمملكة العربية السعودية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت كلير هاردي، رئيسة مبادرة سيتي سكيب واير: «تتمثل مهمتنا في توحيد جهود السيدات وإلهامهنّ لتحقيق الازدهار في القطاع العقاري، وستكون سيتي سكيب واير منصة توفر الدعم والتوجيه والتدريب للسيدات في مختلف مراحل مسيرتهنّ المهنية في القطاع العقاري».

واشتمل إطلاق المبادرة على جلسةٍ حوارية بمشاركة المجلس الاستشاري خلال حوارات سيتي سكيب إنتيلجنس، حيث تمّ تسليط الضوء على مواضيع الريادة وسبل تحسين تمثيل السيدات في مجالس الإدارة وكيفية تمكين العلاقات بين السيدات في القطاع.

ويجمع المجلس الاستشاري لمبادرة سيتي سكيب واير مجموعة من أبرز السيدات في القطاع، بمن فيهن ماجدة علي راشد، مساعد المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك بدبي؛ ولينيت ساكيتو، مديرة البيانات والتحول الرقمي في شركة ألسوب آند ألسوب؛ وكريستين إسبينوزا، مساعدة أولى لدى جودوين أوستن جونسون؛ ودنيا فادي، المديرة الإدارية لدى شركة إكسب ريالتي في دبي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت دنيا فادي: «لطالما حرصت دبي على تذليل العقبات أمام السيدات، ونحظى بدعم الحكومة المتواصل».

بدورها، صرّحت لينيت ساكيتو: «يساعد الانتماء إلى مجتمعٍ متعدد الثقافات السيدات على النجاح. ويوجد في دبي العديد من شركات الوساطة العقارية الناجحة التي تديرها سيدات يحظين بتقدير عالٍ في القطاع، إذ تبلغ نسبة السيدات في قطاع الوساطة العقارية 34% في الإمارة، وهي نسبة مبشرة وجيدة. ويسعدنا إطلاق هذه المنصة التي تؤكد بأنّ السيدات قادرات على ترتيب أولوياتهنّ بشكل يتيح لهنّ التركيز على العمل ورعاية العائلة وامتلاك خياراتٍ عديدة».

وأشارت كريستين إسبينوزا: «من الضروري أن تغتنم السيدات الفرص المتاحة مع تغير المعطيات حولنا. ونرغب بعد 18 عاماً من الخبرة في القطاع رد الجميل والمساهمة في تمكين المرأة في جميع المراحل من خلال مبادرة سيتي سكيب واير. وعلينا أن نبدأ بالتركيز على أهمية التعليم ورفع الوعي، وأن ندرك دور تمكين الفتيات والسيدات في دعم الرجال والوقوف إلى جانبهم».

ويتزامن إطلاق المبادرة مع الإعلان عن استراتيجية أهداف لمدة عامين، والتي تشمل تنفيذ برنامج توجيه ودورات تدريبية وفعاليات مباشرة وورش عمل، إلى جانب إعداد قائمة بأبرز الشخصيات النسائية في القطاع للاحتفاء بصاحبات أفضل الإنجازات على مستوى القطاع العقاري في المنطقة.

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