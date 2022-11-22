مؤتمر في دبي يبحث سبل جعل الإمارات سوقاً عالمياً متكاملاً للذهب

المصدر: دبي – البيان

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شهدت دبي انطلاق فعاليات «المؤتمر العالمي للذهب 2022» وهو أكبر حدث دولي متخصص في صناعة الذهب على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، تحت شعار «لنجعل الإمارات سوقاً عالمياً متكاملاً في الذهب».

وشارك في المؤتمر قادة صناعة الذهب عالمياً من 100 دولة، حيث ناقشوا التطورات الأخيرة والتحديات خلال الاجتماع الأكبر لصناعة الذهب والأعمال في المنطقة، ونظم المؤتمر شركة «آي بي إم سي إنترناشيونال»، بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، وغرفة التجارة الدولية، وتضمن جلسات حضورية وافتراضية واجتماعات لشبكات الأعمال، حيث يوفر للمشاركين رؤى مفيدة حول آخر التطورات والاتجاهات والتحديات والتطورات التنظيمية والسياسات الحكومية والاقتراحات لرسم استراتيجيات الأعمال في قطاع الذهب.

وقال حميد محمد بن سالم رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية (ICC UAE) والأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، في خطابه الافتتاحي: «إن دولة الإمارات في طريقها لتصبح سوق الذهب المتكامل من خلال توفير كل الدعم لصناعة الذهب من خلال خلق أسس لجذب المستثمرين إلى صناعة الذهب في الدولة، وتشجيع الاستثمارات عبر الحدود، والإصلاحات التنظيمية في الوقت المناسب كجزء من أعمالها غير النفطية».

زيادة الاستثمارات

وقال جيفري رودس الخبير المتخصص في شركة IBMC للذهب والتعدين الأعمال: «يسعدنا أن نتمكن من جلب أصحاب المصلحة في صناعة الذهب من القارات الخمس في منصة واحدة بهدف جعل الإمارات العربية المتحدة سوق الذهب العالمي المتكامل. من المشجع أن نلاحظ أنهم تعهدوا بتقديم دعمهم والتزامهم بزيادة الاستثمارات والتجارة والأنشطة ذات الصلة لجعل السوق المتكامل نابضاً بالحياة».

كما وقعت IBMC مذكرات تفاهم مع غانا والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وبابوا غينيا الجديدة.

وكشفت IBMC أيضاً عن استراتيجياتها وحلولها الجديدة لأعمال واستثمارات الذهب، ووقعت العديد من مذكرات التفاهم للخدمات المصرفية التجارية والتسهيلات لأسواق الذهب، وهيكل أعمال آمن لشركات تعدين الذهب، وللاستثمارات الكبيرة في تعدين الذهب واللوفيا وتعدين هارد روك.

كما أعلنت شركة IBMC عن إنشاء ثلاث شركات فرعية لدعم أنشطة الاستيراد والتصدير وبوابة التجارة لدمج 5 قارات وأكثر من 100 دولة.

الإمارات سوق عالمي

وقال ساجيث كومار، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «آي بي إم سي إنترناشيونال» منظم المؤتمر: «إننا نجمع أصحاب المصلحة في صناعة الذهب من خمس قارات في مكان واحد بهدف جعل الإمارات سوقاً عالمياً متكاملاً في صناعة الذهب».

وأضاف: «سنطلق خلال الحدث مبادرات عدة، منها: مشاريع «آي بي إم سي» لصناعة الذهب، ومشاريع «آي بي إم سي» للتجارة في الذهب، ومبادرة لإنشاء منصة متخصصة في المنتديات والأحداث الخاصة بالذهب، لدعم اللاعبين في صناعة الذهب، وستقدم هذه المبادرات والمشاريع الدعم للمستثمرين الجدد ورجال الأعمال للدخول بقوة في تلك الصناعة».

وأوضح أن المؤتمر سيشهد التوقيع على اتفاقيات عدة منظمة لإفادة جميع أصحاب المصلحة في صناعة الذهب، في الوقت الذي تشهد فيه تلك الصناعة تقلبات في الأسعار، واستثمارات ضخمة عبر الحدود، ولوائح جديدة.

وأشار إلى أن المؤتمر سيشهد جلسة خاصة مصممة للمجوهرات الذهبية وأعمال البيع بالتجزئة، حيث تناقش القضايا التي تؤثر على صناعة المجوهرات، كما سيكرم الحدث قادة الصناعة من خلال منح جوائز الامتياز الذهبية العالمية وجوائز السفراء الذهبية العالمية.

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