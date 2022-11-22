«فيرتو» تضخ 200 مليون درهم استثمارات في التكنولوجيا خلال سيتي سكيب دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشارك منصة فيرتو «VIRTU» الجديدة والرائدة في مجال الاستثمار العقاري في فاعليات معرض «سيتي سكيب دبي 2022» أكبر المعارض العقارية، التي تضم الكيانات التجارية، وكبار المستثمرين بالخطط العقارية الرائدة في مجالات الاستثمار العقاري المختلفة، والذي يقام خلال الفترة من 21 وحتى 23 نوفمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

أعلن المهندس ورائد الأعمال هاني حبيشي مؤسس مجموعة حبيشي القابضة، ومؤسس الاتحاد الجورجي العربي- الأفريقي للأعمال «جابو» خلال فاعليات معرض سيتي سكيب دبي أن منصة «فيرتو» ستغير مفهوم الاستثمار العقاري في الشرق الأوسط، بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، منها مجموعة فادوكس والخليج العقارية، والذي من المتوقع أن يحدث طفرة حقيقية في عالم الاستثمار العقاري.

وأضاف: إن تنظيم المعرض العالمي سيتي سكيب دبي يأتي في وقت حاسم، يعيشه الاستثمار العقاري حول العالم، وسط تحديات اقتصادية غير مسبوقة على صعيد ارتفاع مستويات الفائدة، وزيادة معدلات التضخم.

فيرتو والتملك الجزئي

وأوضح أن معرض «سيتي سكيب دبي 2022» يعد أكبر فعالية عقارية على مستوى الخليج، وإحدى أكثر الفعاليات العقارية تأثيراً على مستوى العالم،

وأشار حبيشي إلى أن حجم استثمارات «فيرتو» بلغت نحو 200 مليون دولار، وتم طرح 23 مليون دولار حتى الآن في11 مشروعاً، مؤكداً أن VIRTU ستشكل فكرة استثمار ريادية في مجال العقارات، حيث يعد مشروع VIRTU هو أول مشروع استثمار عقاري جزئي، يسمح للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم شراء العقارات بالدول المختلفة عن طريق التملك الجزئي أو المشترك والمدعومة من البورصة، مضيفاً: إن GAABU اتحاد الأعمال الجورجي- العربي- الأفريقي في جورجيا، أعطت الموثوقية الكاملة لفيرتو VIRTU، ما يمنح المستثمرين من كل مكان بالعالم الثقة لاستثمار أموالهم في المنصة.

وأكد حبيشي أن «فيرتو» VIRTU وفرت للمستثمرين في مجال العقارات فرصة لتصفح ملفات المشاريع المتاحة عبر المنصة، تسمح لهم بمعرفة كل التفاصيل ونسبة العوائد المحتملة، التي يجنيها المستثمرون من خلال هذه العقارات، موضحاً أن باب الاستثمار ابتداء من 8000 دولار، وحرية تحديد المبلغ، الذي يودون استثماره في كل مشروع، وذلك بعد مراجعة كل الشروط المبرمة في العقد، عبر الإنترنت، ودفع المستحقات أيضاً عن طريق رابط الحساب المصرفي الخاص بالمنصة.

وبهذا تمكن VIRTU من السماح للمستثمرين في جني الأرباح، وتحقيق صافي دخلهم من الإيجار للوحدات المباعة.

التكنولوجيا المتقدمة في العقارات

ومن جهتها قالت الدكتورة سحر المدني المديرة التنفيذية لمجموعة الخليج العقارية: إن المشاركة في معرض سيتي سكيب دبي يأتي في تسليط الضوء على العديد من الآراء الداعمة لاعتماد التكنولوجيا المتقدمة في قطاع العقارات، فضلاً عن تعزيز الاهتمام بجوانب المرونة المناخية والاستدامة، وإعادة تصور المناطق الحضرية، وتسلط أجندة الفعالية الضوء على أهمية اعتماد التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما أن استخداماتها تغطي مختلف أنشطة القطاع، وهذا ما تقدمه منصة فيرتو.

وتعتبر VIRTU أحد أفضل المشاريع العقارية للاستثمارات المستقبلية، من حيث شراء الأسهم وتنويع الاستثمار.

وأضافت سحر: إن VIRTU تتيح للمستثمرين مزايا الملكية الجزئية في المشروع، مشيرة إلى أن التملك الجزئي يتيح الفرصة لصغار المستثمرين من ذوي رؤوس الأموال المحدودة فرصة للخوض في تجربة الاستثمار في العقارات الفاخرة وتملكها، كما أنه يعتبر استثمار قليل المخاطر وخاصة وقت الأزمات، إذ يتم توضيح كل المعلومات الخاصة بتكاليف الإدارة والصيانة وإجراءات التأجير وقيمة الاستثمار قبل الشراء، بالإضافة إلى أن الملكية الجزئية تسهل على المستثمر فرصة تنويع محفظته الاستثمارية، بحيث يمكنه شراء ً أسهم في أكثر من عقار، بدلا من تملك عقار واحد بشكل كامل«.

مستقبل الاستثمار العقاري

وفي السياق نفسه قال المهندس إيهاب حبيشي إن المشاركة في معرض سيتي سكيب دبي يأتي في استراتيجية منصة فيرتو في التواجد في المعارض الكبرى حول العالم.

وأضاف أن منصة فيرتو تقدم في غضون دقائق بسيطة، يمكنك إنشاء حساب واختيار محتويات محفظتك بالاستراتيجية المناسبة لك، كما يمكنك دفع سعر الأسهم التي تود شرائها عبر الإنترنت، عن طريق ربط حسابك البنكي بالمنصة، ثم بعد ذلك يمكنك مشاهدة أموالك تنمو، عن طريق تطبيق المنصة المتاح على هاتفك المحمول كما أنه في VIRTU ً يمكنك أن تجد مجموعة كبيرة من فرص الاستثمار المصممة خصيصا لاستراتيجيتك المختارة، فبعد أن تضع أول استثمار لك، سنواصل العمل بكل جهد لتحقيق ربحك المتوقع، بالإضافة إلى العمل على تعظيم قيمة هذه العقارات في المستقبل، وهذا يعني أن رأس المال الخاص بك سوف يزداد سنة بعد سنة.

وأشار إلى أن لدينا ثقة كاملة أنك ستحب تنويع محفظتك الاستثمارية معنا، لأن لدينا عشرات الفرص الاستثمارية الاستثنائية، فبمجرد تسجيلك لأول استثمار لدينا، ستحب أن تكرر التجربة من خلال تطبيقنا الذي يمكن تنزيله على الهاتف المحمول، ستتمكن من مشاهدة جميع الفرص الاستثمارية المتاحة، بالإضافة إلى مشاهدة ملفك الشخصي وعدد الأسهم المشتراة ونسبة الربح الحالية وغيرها من الأشياء الدقيقة، فنحن في VIRTU نهتم ً بأن تكون مطلعا على كافة التفاصيل التي تخص استثماراتك».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز