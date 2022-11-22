إلكترا الإمريكية للدراجات تستعد لدخول أسواق المنطقة عبر دبي

المصدر: البيان

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اختارت شركة إلكترا الأمريكية للدراجات دبي لتكون محطتها الأولى في المنطقة، حيث ستدشن أول متاجرها في المنطقة بمدينة دبي وتحديدا في منطقة بلو ووتر .

وقال كيفن كوكس الرئيس التنفيذي للشركة: " مكاتبنا التمثيلية مفتوحة في الأسواق الأمريكية والأوروبية والصينية والروسية وتوفر فرص عمل لأكثر من 100 ألف موظف. سيكون المتجر الجديد أول صالة عرض للعلامة التجارية في شبه الجزيرة العربية وسيساعد في الجمع بين مجتمع راكبي الدراجات في هذه المنطقة، حيث اكتسب ركوب الدراجات شعبية في السنوات الأخيرة. نتوقع في أن تبلغ المبيعات السنوية حوالي 3000 دراجة".

وأضاف: "إننا نخطط لفتح ما يصل إلى خمسة صالونات Electra في المدن الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة في غضون عامين".

الجدير بالذكر أن ركوب الدراجات في دبي يتطور بشكل لافت في السنوات الأخيرة، وهناك العديد من الطرق المفتوحة من امثال مسار القدرة الذي يبلغ طوله 80 كم ، وحديقة الدراجات في ند الشبا، والممرات الجبلية ، وغيرها، كما تقام في المدينة بعض أكبر بطولات ركوب الدراجات في العالم.

من جانبه قال رايموند مدنس ، المستثمر في مشروع بلو ووتر : "تعمل المشاريع السريعة التطور في شبه الجزيرة العربية على تحسين البنية التحتية لركوب الدراجات، لذا تعد دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر المناطق الواعدة من حيث تطوير ركوب الدراجات. هناك طلب على الدراجات عالية الجودة في السوق المحلية، وهو الأمر الذي تسهله المبادرات الحكومية: الافتتاح المستمر لمسارات جديدة للدراجات ، وعقد الأحداث الرياضية الواسعة النطاق.

وأضاف:" استثمارنا في إطلاق المشروع في دبي بلغ 2 مليون يورو ، ونعتبر هذه الخطوة ذات أهمية استراتيجية لمزيد من التطوير للشركة".

وتعد Electra الشركة المصنعة الوحيدة التي تقدم جميع الأنواع الرئيسية من الدراجات المريحة الغير الرياضية ، بما في ذلك الدراجات الترفيهية والدراجات الكلاسيكية ودراجات الشاطئ ودراجات المدينة و الدراجات الكلاسيكية لشمال أوروبا (dutch-bike) ودراجات كروزر والدراجات الكهربائية ذات المحرك المدمج الآلي المساعد و الذي يتحكم في سرعة وجهد راكب الدراجة من أجل قيادة مريحة. بالإضافة إلى الموديلات من ماركة Electra ، سيقدم المتجر Pashley ، وهي دراجة بريطانية مصنوعة يدويا عمرها قرن من الزمان ، بالإضافة إلى طرازات Moulton الأسطورية ، التي تصل سرعتها إلى مستويات قياسية.

وتعمل الشركة بنشاط على تطوير الأعمال في العديد من البلدان.

و تمتلك إلكترا 80% من سوق الدراجات المريحة في الولايات المتحدة الامريكية .

وفي مايو عام 2017 م ، دخلت Electra السوق الصينية وتستعد الآن للإطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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