77 مليار درهم ضخها 26 ألف مستثمر في عقارات دبي بغرض الإقامة

المصدر: (دبي - بشار باغ)

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أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن عقارات دبي استقطبت، استثمارات بغرض الإقامة بقيمة 77 مليار درهم، ضخها 26 ألف مستثمر منذ إطلاق برامج الإقامة بموجب الاستثمار العقاري، وبحسب الدائرة التي أعلنت تلك البيانات بالتزامن مع انطلاق معرض سيتي سكيب فإن الاستثمارات تشمل 55 ملياراً استثمارات لفئة الإقامة عامين، و22 ملياراً لفئتين من الإقامة الذهبية، ويشهد سيتي سكيب طرح مجموعة من المشاريع العقارية الجديدة، في ظل مشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة.

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