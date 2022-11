الإمارات تنفي أي نقاش بشأن زيادة إنتاج النفط ضمن "أوبك+"

ت + ت - الحجم الطبيعي

نفى معالي سهيل بن محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، الإثنين، انخراط الإمارات في أي نقاش مع أعضاء آخرين في تجمع "أوبك+" لتغيير أحدث اتفاق بشأن الإنتاج، مضيفاً أن الاتفاق سار حتى نهاية عام 2023.

وقال المزروعي على تويتر: "ملتزمون بهدف أوبك+ وتحقيق التوازن في سوق النفط، وسندعم أي قرار لتحقيق هذا الهدف".

United Arab Emirates denied that it is engaging in any discussion with other OPEC+ members to change the last agreement which is valid until the end of 2023.



We remain committed to OPEC+ aim to balance the oil market and will support any decision to acheive that goal