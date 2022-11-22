دبي تستقطب 77 ملياراً استثمارات عقارية بغرض الإقامة

المصدر: دبي - بشار باغ

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استقطبت دبي استثمارات عقارية بغرض الإقامة بقيمة 77 مليار درهم ضخها 26 ألف مستثمر، بحسب دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وقالت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، في تصريحات خلال معرض «سيتي سكيب دبي»، إن القطاع العقاري في دبي استقطب استثمارات بغرض الإقامة بقيمة 77 مليار درهم منذ إطلاق برامج الإقامة بموجب الاستثمار العقاري.

وأوضحت أن الاستثمارات تشمل 55 مليار درهم استثمارات عقارية للإقامة لمدة عامين، والتي تفرض وجود رخصة تجارية وقيمة عقار أقل من مليون لغاية 750 ألف درهم، بالإضافة إلى 22 مليار درهم لفئتين من الإقامة الذهبية، الأولى إقامة لمدة 5 سنوات بموجب شراء عقار بقيمة تفوق مليون درهم، والتي تشمل أيضاً إقامة المتقاعدين الذين تتجاوز أعمارهم 55 عاماً، أما الثانية فهي إقامة لمدة عشر سنوات للعقار الذي تفوق قيمته 2 مليون درهم.

بدوره، قال المهندس ماجد خلفان المهيري، أخصائي رئيسي في مركز «المكعب الذهبي»، وهو إحدى مبادرات دائرة الأراضي والأملاك، إن الإقامة الذهبية بموجب ضمان عقاري قد جذبت منذ تفعيلها في يوليو 2019 حتى الآن 10 آلاف مستثمر، فيما استقطب برنامج إقامة المستثمرين المرتبطين برخصة تجارية ذات غرض خاص والذي بدأ عام 2012 أكثر من 16 ألف مستثمر ضخوا ما يقارب 50 مليار درهم.

وأوضح أن برنامج الإقامة العقارية يشهد تطورات مستمرة، حيث بدأ مع بدء تفعيل الإقامة المرتبطة برخصة تجارية في عام 2012، وتضمن آنذاك استثماراً في العقار بقيمة مليون درهم مع إقامة لمدة عامين، وتم تخفيضها لاحقاً إلى 750 ألف درهم، فيما تطلب رخصة تجارية آنذاك لإتاحة فتح حساب بنكي للمستثمر غير المقيم، لكن ومع إطلاق الإقامة الذهبية بضمان العقار بات الأمر متاحاً دون الحاجة لرخصة تجارية.

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