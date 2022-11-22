«دبي الإسلامي» يستضيف «عمومية نادي التحالف التجاري» للمرة الأولى

المصدر: دبي- البيان

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استضاف بنك دبي الإسلامي اجتماع الجمعية العمومية لنادي التحالف التجاري 2022، الذي انعقد مؤخراً بفندق سوفيتل دبي في حدث حصري. وجاءت استضافة بنك دبي الإسلامي لهذا الحدث الذي يقام في دبي للمرة الأولى بصفته الشريك المصرفي الحصري لنادي التحالف التجاري في الإمارات، وفي سياق دعم البنك في مساعيه تجاه تسهيل وتنشيط عمليات التجارة الدولية من خلال تعزيز ربط المستوردين بالمصدّرين.

وانعقدت الجمعية العمومية بمشاركة أكثر من 13 بنكاً دولياً، وبحضور فعلي لممثلي 7 بنوك، كما انضم آخرون بشكل افتراضي للجمعية لمناقشة السبل التي يمكن من خلالها تعزيز التعاون المتبادل بين أعضاء التحالف.

ويتماشى دور البنك بصفته مضيفاً للجمعية العمومية لنادي التحالف التجاري وواحداً من الأعضاء المنتسبين له، مع التزام البنك بتعزيز وتحفيز التجارة الدولية من خلال قسم العمليات المصرفية التابع لقطاع الخدمات المصرفية للشركات.

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: بصفتنا عضواً في نادي التحالف التجاري والشريك المصرفي الحصري في الجمعية العمومية لهذا العام في الإمارات، فإننا فخورون بقدرتنا على لعب دورٍ حيوي في تعزيز الحوار والتعاون في سياق المبادرات التنموية ذات التأثير الحقيقي على الأعمال والاقتصادات في جميع أنحاء العالم. كما أن عملنا مع نادي التحالف التجاري يعزز برامج البنك الرامية إلى دعم التجارة والتي نقوم من خلالها بمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات النامية على التوسع في الخارج، والوصول إلى أسواق جديدة وتوفير حلول متنوعة للتمويل التجاري.

وقال نفيد علي، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك دبي الإسلامي: يعكس عقد اجتماع الجمعية العمومية للتحالف للمرة الأولى في الإمارات الاعتراف العالمي الذي تتمتع به الإمارات كواحدة من الاقتصادات المنفتحة في العالم.

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