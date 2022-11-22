وفد سنغافوري يزور جناح «إينوك» بمدينة إكسبو دبي

المصدر: (دبي- البيان)

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استقبلت مجموعة اينوك، وفداً يضم كبار ممثلي اتحادات الأعمال والشركات من سنغافورة في جناحها الذي يحمل شعار «إلهامٌ من الطاقة» في مدينة إكسبو دبي. وضمّ الوفد الدكتور براين شيغار، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي السنغافوري؛ وراي كوان، مدير القسم العالمي 3 في اتحاد الشركات في سنغافورة؛ وداني تشوا، الرئيس التنفيذي والرئيس لشركة CYC International Pte Ltd المندرجة تحت اتحاد قطاع العمليات، وغيرهم من كبار الأعضاء. واستقبل الوفد أعضاء من فريق الإدارة لمجموعة اينوك وعلى رأسهم هشام مصطفى، المدير التنفيذي لإدارة الخدمات المشتركة والموارد البشرية وتطوير الأعمال الجديدة.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: تشرفنا بزيارة الوفد السنغافوري لجناحنا العصري بمدينة إكسبو دبي. وشكّل الجناح خلال فترة انعقاد «إكسبو 2020 دبي» منصّة استراتيجية لتسهيل التعاون التجاري وتعزيز المحادثات حول أهمية الابتكار والاستدامة. ونأمل مواصلة السير على هذا النهج ونرحب بالوفود الحكومية والدولية للنظر في فرص التعاون المشترك وعقد حوارات بناءة حول مستقبل الطاقة.

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