الرئيس التنفيذي لـ«أمريكانا»: فرص كبيرة للتوسع والانتشار

المصدر: (أبوظبي - وام)

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قال أماربال سندو، الرئيس التنفيذي لشركة أمريكانا للمطاعم، إن الطرح المتزامن لأسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والبورصة السعودية «تداول» يعتبر خياراً جاذباً للشركة، لا سيما وأن أعمالها تتمتع بوجود إقليمي واسع وحضور تشغيلي قوي في الإمارات والسعودية.

وأضاف سندو، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن «أمريكانا» تواصل متابعة فرص الشراكة المهمة التي تتماشى مع استراتيجية أعمالها، لا سيما التي تعزز من مكانة أعمالها الأساسية في الأسواق. وذكر أن الشركة ليس لديها خطط محددة للاستحواذ على أصول محددة، ومع ذلك، تقوم بشكل مستمر بتقييم الفرص التي يمكن اغتنامها على المدى القريب.

وقال إن الشركة تتوقع الاستفادة من السيولة المتزايدة في سوق أبوظبي والبورصة السعودية بصفتهما أهم أسواق المال في المنطقة. وذكر أن «أمريكانا» تهدف إلى الاستحواذ على حصة سوقية إضافية من خلال دفع النمو في محفظة المطاعم في الأسواق التي تعمل بها، وذلك بالنظر إلى معدلات النمو السنوي الكبيرة لقطاع تناول الطعام خارج المنزل، والتي تقدر بحوالي 14% بين 2022 و2026، لافتاً إلى أن الشركة ترى فرصاً كبيرة للتوسع والانتشار في الأسواق التي تعمل فيها من خلال العلامات التجارية الحالية وعلامات عالمية جديدة.

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