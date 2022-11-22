خالد بن محمد بن زايد يؤكد دعم الإمارات المتواصل لجهود البنك الآسيوي للاستثمار بالبنية التحتية

المصدر: أبوظبي - البيان

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استقبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، جين لي تشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية حيث أكد سموه دعم الإمارات المتواصل لجهود البنك في تعزيز المشاريع الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. كما ناقش سموه خطط البنك لافتتاح أول مكتب تشغيلي للبنك خارج الصين بسوق أبوظبي المالي العالمي.

وأثنى جين لي تشون على جهود الإمارات الحثيثة ومبادراتها المتواصلة التي ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدول النامية، كما استعرض أنشطة البنك وخططه الاستراتيجية للتوسع والاستثمار بمشاريع البنية التحتية في الدول النامية.

حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومحافظ الدولة لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وجاسم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي ورئيس دائرة المالية بأبوظبي، ومحمد السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية.

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