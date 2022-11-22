مؤتمر «ترايستار» حول «السلامة في البحر» ينطلق اليوم

المصدر: (دبي- البيان)

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تنطلق، اليوم، النسخة الرابعة من المؤتمر السنوي «السلامة في البحر»، الذي يعقد تحت رعاية ومشاركة وزارة الطاقة والبنية التحتية، وتنظمه مجموعة «ترايستار» ويتضمن أربع جلسات رئيسية. ويركز المؤتمر هذا العام على تعزيز جودة حياة وسلامة البحارة، وإزالة الكربون من القطاع البحري، وخارطة الطريق لإدارة مؤشر كفاءة الطاقة للسفن ومؤشر كثافة الكربون، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي في القطاع البحري.

وستشارك المهندسة حصة آل مالك، مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري، والكابتن عبدالله الهياس، مدير إدارة شؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في جلسات المؤتمر لمناقشة الإجراءات الاستباقية لدعم البحارة وتحسين ظروف عملهم. وسيلقي كيتاك ليم، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، الكلمة الافتتاحية.

وقال كيتاك ليم: صناعة الشحن البحري الدولي الآمنة والتي تتميز بالكفاءة أمر لا غنى عنه للعالم. وبصفتي بحاراً سابقاً، فإنني أهتم بشكل خاص بأمن وسلامة البحارة. وستواصل أمانة المنظمة البحرية الدولية العمل دون كلل للتعامل مع التحديات المتعلقة بالسلامة البحرية من خلال نهج متعدد الجوانب يتضمن وضع السياسات، والتدخلات المباشرة من قبل فريق العمل المعني بأزمة البحارة والشراكات مع الوكالات والشركات العاملة في القطاع.

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