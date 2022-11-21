1.5 مليار تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.5 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 486 مبايعة بقيمة 1.3 مليار درهم، منها 75 مبايعة للأراضي بقيمة 311.63 مليون درهم و411 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 992.6 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 24 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولى.

وتصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 43 مبايعة بقيمة 134 مليون درهم وتلتها منطقة اليفره 2 بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم وثالثة في ند الشبا الأولى بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 43 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 37 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 62 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 66 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 220.04 مليون درهم منها 28 رهونات أراض بقيمة 50.44 مليون درهم و77 رهونات فلل وشقق بقيمة 169.6 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة النهدة الثانية بقيمة 35 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 20 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 30 هبة بقيمة 55.28 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 32 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنيه الثالثة بقيمة 8 ملايين درهم.

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