وفد دولي من المستثمرين يزور المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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استقبلت المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي بمقرها الرئيسي وفداً دولياً من المستثمرين بهدف بحث فرص التعاون المحتملة.

وأثمر دعم مكتب أبوظبي للاستثمار على هامش أسبوع أبوظبي المالي، الذي اختتمت فعالياته أخيراً، في استقطاب ممثلي 12 شركة مقرها بفرنسا وألمانيا وكوريا الجنوبية وإسرائيل إلى العاصمة الإماراتية، للانضمام للوفد الذي زار المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي.

وفي ظل قربها من مطارين دوليين في أبوظبي والعين، توفر المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي فرص ممارسة الأعمال التجارية مع الوصول الكامل إلى جانبي العمليات الجوية والأرضية في المطار، بما يوفر فرصاً لنمو الشركات مع المساهمة في نمو قطاع الطيران وتنوّع اقتصاد إمارة أبوظبي.

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