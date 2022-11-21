مشاريع سيتي سكيب تضيف زخماً إلى مشهد دبي العمراني

المصدر: دبي – البيان

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كشف عدد من الشركات العقارية، عن عدد من مشاريعها الجديدة، التي تضيف زخماً إلى المشهد العمراني في الإمارات ودبي، خلال مشاركتها أمس في معرض سيتي سكيب دبي 2022. ومن جانبها، تقدّم عزيزي للتطوير، عدداً من المشاريع، بما فيها مجمع ريفيرا السكني والتجاري بإلهامٍ من البيئة المتوسطية في مدينة محمد بن راشد، ومشروع كريك فيوز 2 في مدينة دبي الطبية، الوجهة الصحية الأبرز في الإمارة التي يُمكن الوصول إليها مباشرةً من شارع الخيل.

أرادَ جوري هيلز

وكشفت شركة أرادَ، التي تتخذ من الشارقة مقراً لها، النقاب عن أول مشروع لها في دبي، من خلال الإعلان عن إطلاق مشروع جوري هيلز في عقارات جميرا للغولف، وهي باقة من الفلل الفاخرة في قلب واحدة من أكثر الوجهات السكنية والترفيهية جذباً في دبي. وتمثّل جوري هيلز، أحدث مرحلة سكنيّة ضمن المخطط الرئيس لمجتمع عقارات جميرا للغولف العملاق، والذي يمتد على مساحة 40 مليون قدم مربعة، وتضم 294 منزلاً فاخراً بجوار ملعبين لبطولات الغولف العالمية، وتمّ الإعلان عن ذلك خلال اليوم الأول من معرض سيتي سكيب دبي، في إشارة إلى توسع الشركة خارج سوق العقارات في الشارقة، حيث تُعد أرادَ أكبر مطور رئيس في الإمارة مع مشاريع تزيد قيمتها على 33 مليار درهم وعقارات بقيمة 8.6 مليارات درهم إماراتي.

وتوفر أرادَ تجربة حياة عصرية استثنائية، مع تصاميم حديثة مستوحاة من الطبيعة، وباقة من المرافق الخدمية وفق أعلى المعايير العالمية، وستبدأ الأعمال الإنشائية في جوري هيلز في عام 2023، حيث من المتوقع تسليم أول باقة من المنازل للمالكين في المشروع بحلول شهر يونيو 2025.

«شوبا العقارية»

وأطلقت «شوبا العقارية»، إحدى الشركات في مجال تطوير العقارات الفاخرة في دولة الإمارات، مشروعها الجديد «شوبا ون»، الذي يعد واحداً من أكبر المشاريع السكنية في دبي، على هامش مشاركتها في معرض «سيتي سكيب دبي 2022»، ويتألف «شوبا ون» من خمسة أبراج متصلة، وهو ناطحة سحاب، تمثل إضافة متميزة إلى المشهد العمراني في دبي.

وقال بي إن سي مينون مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «شوبا»: «تتجسد رؤية «شوبا العقارية» في توفير تجارب استثنائية، وتأمين أعلى معايير الحياة لجميع عملائنا، وهذا ما يمثله مشروع «شوبا ون»، والذي أولينا فيه اهتماماً بالغاً لجميع التفاصيل، متبعين نهج الإتقان والتميز تلبية لاحتياجات السكان. ونهدف من خلال هذا المشروع إلى الارتقاء بمعايير قطاع العقارات، وتأمين تجربة سكنية متفردة».

وقال فرانسيس ألفرد، المدير العام لـ «شوبا العقارية»: «يعكس مشروع «شوبا ون» التزام «شوبا العقارية» بالامتثال بأعلى معايير الجودة، وسعينا الدائم للتميز في تلبية تطلعات عملائنا، ومواكبة الاحتياجات المتزايدة في سوق العقارات». «نحرص على توفير مجمعات عائلية، فضلاً عن كونها مباني عالية الجودة أيضاً، حيث يخصص شوبا هارتلاند 2 أكثر من 50 % من مساحاته لتلبية احتياجات العائلات، بما فيها المدارس والمنتزهات والمساحات المجتمعية».

رواسي العقارية

وكشفت شركة رواسي العقارية، مطور العقارات في إمارة الفجيرة، عن مشروع فلل نسيم البحر، الذي طورته في إمارة الفجيرة، وفق أرقى معايير ومتطلبات الحياة العصرية المستدامة، وتضم وجهة الحياة العصرية الرائدة التي تتمركز في قلب إمارة الفجيرة، وعلى بعد دقيقتين من الشاطئ، 80 فيلا مصممة على غرار «تاون هاوس»، تقع في أحضان مشروع، يمتد على مساحة 18.000 متر مربع، ويُعد أول مشروع سكني مستدام جاهز للتسليم، حاصل على تصنيف لؤلؤتين من «استدامة». وقد تم إنشاء المشروع وفق رؤية مستقبلية، تستهدف تطوير مجتمع عالمي مستدام، يوفر لسكانه أرقى معايير الحياة العصرية في دولة الإمارات. وتتميز الوحدات السكنية ضمن المشروع بتصميمها المعاصر، وتشطيباتها عالية الجودة، إلى جانب توفيرها مستوى عالياً من الرفاهية، بلمسات تعكس ذوقاً رفيعاً.

وأعربت أصيلة الهاشمي نائب الرئيس التنفيذي لشركة رواسي العقارية، عن سعادتها بمشاركة «رواسي العقارية» في معرض سيتي سكيب دبي 2022، والذي يوفر منصة مثالية للشركات في مجال التطوير العقاري، لتسليط الضوء على مشاريعها الجديدة، والتواصل والاحتكاك مع المشترين المحتملين، هذا إلى جانب تبادل الرؤى، ووجهات النظر مع الخبراء العقاريين حول توجهات القطاع وآفاقه المستقبلية، محلياً وإقليمياً وعالمياً.

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