فرقة «ماساكا كيدز أفريكانا» تنشر أجواء البهجة في القرية العالمية

المصدر: دبي – شيرين فاروق

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في جو مليء بالفرحة والبهجة استضافت القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، مساء أمس الأول فرقة «ماساكا كيدز أفريكانا» الشهيرة، وذلك في إطار الاحتفالات بيوم الطفل العالمي، والمساهمة في تعزيز التعاون الدولي لتعزيز الوعي بحقوق الأطفال وتحسين رفاهيتهم.

وتعد فرقة «ماساكا كيدز أفريكانا»، التي تزور دبي لأول مرة، رمزاً للأمل والطموح والطاقة الإيجابية للملايين من الأطفال حول العالم، وقد نشرت الفرقة أجواء البهجة والفرح وأدخلت السرور على قلوب زوار القرية العالمية بالابتسامات الجميلة والرقصات الساحرة خلال أدائهم لأروع أغانيهم على مسرح الأطفال.

كما شاركت الفرقة المكونة من 3 أطفال صغار من دولة أوغندا برقصاتها المفعمة بالحيوية والحركات السريعة وأغانيهم المتميزة في العرض الفني على مسرح الجناح الأفريقي، حيث تفاعل معهم الجمهور بشكل كبير.

تجسد فرقة ماساكا كيدز أحلام وطموحات ملايين الأطفال في القارة الأفريقية، وتُبرز قوة النشاط والطاقة الإيجابية التي تنقلها بأغانيها المبهجة ورقصاتها الحيوية إلى الملايين من الأشخاص حول العالم، حيث تمكن هؤلاء الأشخاص من حصد إعجاب ما يزيد على 5 ملايين شخص حول العالم عبر صفحتهم على الانستغرام التي تنمو يوماً بعد يوم خاصة في ظل ابتكارهم العديد من الموضوعات التي تعبر عن واقعهم البسيط في قريتهم الصغيرة ويشاركهم أطفال من القرية في اغلب المقاطع التي يبثونها.

استطاعت القرية العالمية منذ انطلاقتها أن تجسد ملامح العالم المختلفة، وأن تزرع الابتسامة على وجوه الملايين من ضيوفها في كل موسم، وتعتبر القرية العالمية وجهة فريدة ومتكاملة للتمتع بأرقى تجارب التسوق والمأكولات والترفيه العالمية، وتقدم لضيوفها في كل موسم طيفاً واسعاً من الفعاليات والعروض والأنشطة التي تعد الأكثر ضخامة وتنوعاً على مستوى المنطقة، إلى جانب تقديم العديد من المفاجآت المرحة للملايين من الضيوف في أجواء الهواء الطلق المتميزة، كما أنّها تبرز أفضل ما في ثقافة بلدان العالم ضمن فعاليات مهرجانية مفعمة بالحيوية، آخذة ضيوفها في رحلة مميزة حول العالم عبر مجموعة من الأجنحة يمثل كل منها غنى وثقافة مختلف البلدان، وتتفرد بما تقدمه من أشهى المأكولات العالمية، بالإضافة إلى التجارب الترفيهية المذهلة عبر مجموعة واسعة من الألعاب المسلية والجولات الشيقة.

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