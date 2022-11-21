«راكز» تحصد جائزة أفضل علامة تجارية كجهة عمل في منطقة الخليج

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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حصدت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» على جائزة أفضل علامة تجارية كجهة عمل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال النسخة الـ30 من الكونغرس العالمي لتنمية الموارد البشرية، وذلك لتميّزها في استخدام الاتصالات التسويقية بشكل فعّال لجذب المواهب للهيئة وتطوير الموظفين.

وباشرت «راكز» في إطار التزامها بأن تكون «جهة العمل المفضلة» في تنفيذ العديد من المشاريع لموظفيها، والذين يتجاوز عددهم 400 موظف يعملون في مختلف الإدارات والأقسام، حيث تشمل بعض هذه المشاريع مبادرات تكريم الموظفين وأنشطة بناء الفرق والأندية واستراتيجيات تطوير الموظفين وإنشاء نظام إدارة موارد بشرية مركزي.

وقال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»: نفخر بحصولنا على جائزة أفضل علامة تجارية كجهة عمل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لما تُمثله هذه الجائزة من إنجاز كبير لراكز يعكس مدى تقديرنا للمواهب الفذّة التي نمتلكها، بالإضافة إلى التزامنا بتوفير بيئة عمل محفزة وإيجابية لموظفينا، مؤكداً التزام «راكز» في خلق بيئة عمل جاذبة تقدّر الموظفين على إسهاماتهم. واستمرارها في إتاحة كافة الفرص والأدوات اللازمة لدعم وتطوير الموظفين المتفانين لتعزيز شعورهم بالانتماء والتمكين.

كما تم خلال حفل توزيع جوائز الكونغرس العالمي لتنمية الموارد البشرية تكريم عائشة سليمان، مدير إدارة الموارد البشرية وحصولها على جائزة «المرأة القيادية في الشرق الأوسط» وذلك تقديراً لجهودها الاستثنائية في دعم التنوع والمساواة بين الجنسين في العمل، وتعزيز التمكين والتغيير الاجتماعي والقدرة على التأثير وتطوير السياسات والاستراتيجية والاستخدام الأمثل للفرص والموارد.

وقالت عائشة سليمان، تعقيباً على فوزها بالجائزة: يسعدني تكريمي كواحدة من القيادات النسائية المشاركة في الكونغرس العالمي لتنمية الموارد البشرية وهو ما اعتبره مصدر فخر واعتزاز بما حققته في مسيرة عملي براكز، ويأتي هذا التكريم تقديراً لمساهماتنا ولتشجيعنا على المثابرة في العمل، كما تسرني المشاركة في مثل هذه الفعاليات السنوية والتي تتيح لنا فرصة التواصل مع المختصين في مجال الموارد البشرية لفتح باب النقاش حول أفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها لتحسين بيئة العمل نحو الأفضل في الهيئة.

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