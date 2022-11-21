«رواسي» تعرض مشروع «نسيم البحر» بالفجيرة في «سيتي سكيب دبي2022»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة رواسي العقارية، مطور العقارات في إمارة الفجيرة، عن مشاركتها في معرض «سيتي سكيب دبي 2022»، أكبر فعالية عقارية على مستوى منطقة الخليج العربي، والذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 21 وحتى 23 نوفمبر الجاري. وتسلّط الشركة خلال مشاركتها في الحدث، الضوء على المزايا الفريدة التي يوفرها مشروع فلل نسيم البحر الذي طورته في إمارة الفجيرة وفق أرقى معايير ومتطلبات الحياة العصرية المستدامة.

ويُعد مشروع فلل نسيم البحر أول مشروع سكني مستدام جاهز للتسليم حاصل على تصنيف لؤلؤتين من «استدامة». وقد تم إنشاء المشروع وفق رؤية مستقبلية تستهدف تطوير مجتمع عالمي مستدام يوفر لسكانه أرقى معايير الحياة العصرية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتميز الوحدات السكنية ضمن المشروع بتصميمها المعاصر وتشطيباتها عالية الجودة، إلى جانب توفيرها مستوى عال من الرفاهية بلمسات تعكس ذوقاً رفيعاً.

وأعربت أصيلة الهاشمي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة رواسي العقارية عن سعادتها بمشاركة «رواسي العقارية» في معرض سيتي سكيب دبي 2022، والذي يوفر منصة مثالية للشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري لتسليط الضوء على مشاريعها الجديدة والتواصل والاحتكاك مع المشترين المحتملين، هذا إلى جانب تبادل الرؤى ووجهات النظر مع الخبراء العقاريين حول توجهات القطاع وآفاقه المستقبلية محلياً وإقليمياً وعالمياً.

ولفتت الهاشمي إلى أن السوق العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة تُعد من أبرز الأسواق العقارية وأكثرها نشاطاً على مستوى المنطقة والعالم، وتشكل نقطة جذب رئيسة للمستثمرين والمشترين من مختلف أنحاء العالم. وتشهد السوق العقارية في الدولة حالياً فترة انتعاش غير مسبوقة في ظل تنامي الطلب على الوحدات السكنية بمختلف أنواعها.

وأضافت الهاشمي: «تتمحور رؤية»رواسي العقارية«حول تطوير مشاريع عقارية عصرية رائدة تثري وتعزز المشهد الحضري السريع النمو في إمارة الفجيرة وذلك بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة. ويمثل مشروع فلل»نسيم البحر«أحدث مشاريعنا الرائدة التي توفر للباحثين عن»منزل العمر«من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي حصرياً، وجهة عصرية مستدامة وفريدة من نوعها في قلب إمارة الفجيرة، وعلى بعد أمتار قليلة عن شاطئها الخلّاب».

وتضم وجهة الحياة العصرية الرائدة التي تتمركز في قلب إمارة الفجيرة وعلى بعد دقيقتين من الشاطئ، 80 فيلا مصممة على غرار «تاون هاوس» تقع في أحضان مشروع يمتد على مساحة 18.000 متر مربع. وقد صممت فلل الـ «تاون هاوس» الواسعة المكونة من طابق أرضي وطابق أول على مساحة 3336 قدماً مربعاً. وتماشياً مع التزام شركة رواسي العقارية بالحفاظ على البيئة ودعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق أهداف الاستدامة، يتميز مشروع فلل «نسيم البحر» بالعديد من التقنيات والتطبيقات المرتكزة على الاستدامة، وهو ما يضمن الاستخدام الفعال للطاقة والمياه والموارد الرئيسية.

وسيكون بمقدور سكان الفلل توفير التكاليف المرتبطة باستهلاك المياه والكهرباء لغاية 50٪، وذلك نتيجة اعتماد مصابيح الإضاءة من نوع (LED) وألواح الطاقة الشمسية وتقنية الألواح ثلاثية الأبعاد المقاومة للحرارة المستخدمة في إنشاء الهيكل الكلي للفيلات. وتتكون أسطح الفيلات من نظام تسقيف مختلط لا يمتص الحرارة، ما يفي بمتطلبات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء اللازمة في المباني. كما يضم المشروع أيضاً نقاط شحن للسيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.

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