المبتكرون والموهوبون في الويب 3.0 يفوزون بجوائز الشرق الأوسط للبلوك تشين

المصدر: أبوظبي - البيان

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كرمت النسخة الأولى من جوائز الشرق الأوسط للبلوك تشين التي انعقدت في فندق دبليو أبوظبي - جزيرة ياس ذو الخمس نجوم، ضمن قاعة «بالم جاردن»، 14 فائزاً باعتبارهم الأفضل في مجالات الويب 3.0 على مستوى المنطقة. وجاء الإعلان عن أسماء الفائزين بالجوائز خلال فعالية احتفالية رفيعة المستوى انعقدت بحضور نخبة من المسؤولين الحكوميين ولفيفٍ من خبراء القطاع من منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

وألقى كيفن أوليري، رئيس مجلس إدارة «أوليري فنشرز»، ونجم برنامج «شارك تانك» الذي يعرض عبر هيئة الإذاعة الأمريكية «إيه بي سي»، كلمة رئيسية خلال فعالية توزيع الجوائز.

وتأسست جوائز الشرق الأوسط للبلوك تشين، لتكريم الجهود المتميزة في مجال البلوك تشين وابتكارات الويب 3.0، واستضافتها وكالة هوكو الشرق الأوسط بالتعاون مع أسبوع أبوظبي المالي، وجمعية الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا للعملات الرقمية والبلوك تشين.

وحظيت جوائز الشرق الأوسط للبلوك تشين بدعم GEM Digital Limited كراعٍ رئيسي، مع نخبة من الرعاة الداعمين منهم مكتب أبوظبي للمقيمين، أحد أقسام دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي؛ و Ineryبلوك تشين، منصة البلوك تشين من المستوى 1 والمبرمجة لإدارة قواعد البيانات اللامركزية؛ وEverdome، أكثر تجارب العالم الافتراضي (ميتافيرس) واقعية على الإطلاق.

وقال بالي سينج، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس الشريك في مجموعة هوكو: «بالنيابة عن الجميع في مجموعة هوكو ورعاة جوائز الشرق الأوسط للبلوك تشين، أتوجه بأحر التهاني للفائزين الذين استحقوا هذا التكريم الرفيع خلال النسخة الأولى من الجوائز. ولاشك أن هذه الفعالية جسدت حدثاً استثنائياً بكل المقاييس واحتفت بالابتكارات الاستثنائية في تقنيات الويب 3.0 والمواهب الواعدة في مجالاتها ضمن منطقة الشرق الأوسط. وفي ضوء النجاح اللافت الذي حققته النسخة الأولى من الجوائز، وما لمسناه من منافسة قوية في هذا المجال الهام والواعد ضمن مختلف فئات الجوائز، نتطلع قدماً لتنظيم النسخ المقبلة من جوائز الشرق الأوسط للبلوك تشين لتكريم المزيد من الموهوبين».

وتم اختيار الفائزين ضمن كل فئة من الجوائز من قبل لجنة متخصصة ضمت نخبة من الشخصيات المرموقة وهم: الدكتور مروان الزرعوني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للبلوك تشين، وجيهانزب أوان، عضو مجلس إدارة جمعية الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا للعملات الرقمية والبلوك تشين، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جي أوان وشركاه، وميريام كيوان، الرئيس السابق للأصول الرقمية في سوق أبوظبي العالمي، وعضو مجلس إدارة «بلاك أوك جلوبال»، وميشا هانين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة BEDU، وصقر عريقات، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كريبتو أواسيس»، وماثيو إلموت، العضو المنتدب في «أرابيان بزنس».

ووقع الاختيار على أبوظبي لاستضافة النسخة الأولى من الجوائز نظراً لريادة دولة الإمارات والتزامها بدعم تطور تقنيات البلوك تشين وابتكاراتها ومكانتها المتميزة في الحلول الرقمية. فقد أحرزت الدولة عموماً تقدماً لافتاً في صياغة لوائح وتشريعات سلامة وشفافية البلوك تشين والأصول الرقمية، الأمر الذي سلط الضوء على أهمية تطبيق معايير عالمية لامتثال القطاع بما يعود بالنفع على شتى جوانب الويب 3.0. واستقطبت منهجية العمل الطموحة هذه العديد من اللاعبين العالميين في القطاع لتأسيس حضورهم في الدولة، بما قاد لنشوء منظومة قوية أرست مكانة دولة الإمارات كمركز للعملات الرقمية وابتكارات المستقبل.

وضمت قائمة الفائزين بجوائز الشرق الأوسط للبلوك تشين كلاً من:

• أفضل مشروع للرموز غير القابلة للاستبدال وتمويل ألعاب الفيديو 2022 – Bonuz

• أكثر امرأة قدرة على التأثير في مجالات البلوك تشين والعملات الرقمية 2022 – ميرا جودج، منصة باينانس

• منظومة الويب 3.0 الواعدة 2022 – Reef

• الرئيس التنفيذي الملهم في البلوك تشين والعملات الرقمية لعام 2022 – باسل الأسكري، ميد تشينز

• وأكثر خدمة إخبارية عالمية للعملات الرقمية قدرة على التأثير 2022 - Smashi TV

• مدير التسويق الملهم في البلوك تشين والعملات الرقمية 2022 -حيدر رفيق، منصة OKX

• أفضل شخصية مؤثرة في العملات الرقمية عبر يوتيوب 2022 – أندريس مينيسيس

• أكثر منصة للتمويل اللامركزي ابتكاراً 2022- Horizon X

• أقوى منصة مركزية للتداول 2022 – ميد تشينز

• مشروع العملات الرقمية الواعد للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات - Islamic Coin

• أفضل محفظة عملات رقمية للهواتف المتحركة 2022 – Velas

• أفضل صندوق للاستثمار في العملات الرقمية 2022 - Sino Global Capital

• أفضل سوق للرموز غير القابلة للاستبدال 2022 – Bybit

• منصة التداول اللامركزية الواعدة 2022 - Curve Finance

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