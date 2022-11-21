صحيفة صينية: دبي تشق طريقها المبهر

المصدر: دبي - سيد صالح

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ذكرت صحيفة «جنوب الصين الصباحية» أن دبي تواصل تعزيز إنجازاتها كمركز تجاري إقليمي وعالمي متميز. ونشرت الصحيفة تقريراً بعنوان «تشعر بالإعجاب بهونغ كونغ؟ دبي تشق طريقها المبهر»، أكدت فيه أن ثمة قدراً كبيراً من التوافق بين دبي وهونغ كونغ في تأسيس نهضتهما الاقتصادية وبناء نموذجهما كمركز رئيسي للنشاط التجاري العالمي.

وأوضح أن دبي لم تعد تتطلع إلى هونغ كونغ كنموذج تحتذيه وتتطلع لأن تكون مثله، وإنما هي الآن تشق طريقها المبهر الخاص بها وحدها، ولا تتطلع لأن تكون مثل أحد، أو تكراراً لنموذج نهضة خاص بأي مدينة أخرى، وإنما ترغب بتأسيس نموذجها المتفرد الخاص بها.

وذكر أن هذه الاستقلالية وهذا التفرد في ازدهار دبي بدآ يتعززان خلال الأعوام الثلاثة الماضية التي أعقبت تفشي جائحة «كوفيد 19» في العالم، حيث انفردت دبي عن غالبية مدن العالم بفتح حدودها واستئناف مظاهر الحركة اليومية والنشاط الاقتصادي، مع الحرص في الوقت نفسه على اتخاذ تدابير وقائية صارمة لاحتواء الجائحة.

وأضاف أن الفارق ظهر بين دبي وبين هونغ كونغ تحديداً أكثر من أي مدينة أخرى خلال السنوات الثلاث الأخيرة هذه، بعد انتقال عدد كبير من الشركات والأفراد العاملين إلى دبي من هونغ كونغ بسبب سياسة الإغلاق الصارمة التي انتهجتها هذه الأخيرة.

وذكر أن دبي تضلع بدور حيوي في مبادرة «الحزام والطريق»، والمعروفة أيضاً باسم «طريق الحرير الجديد» التي أطلقتها الحكومة الصينية، وذلك بفضل الدور المحوري الذي تضطلع به دبي في حركة التجارة العالمية.

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