مشروعان من الإمارات ضمن «الخمسين الأكثر تأثيراً لعام 2022»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن معهد إدارة المشاريع، الكيان الذي يضم مهنيي المشاريع حول العالم، قائمته السنوية الرابعة للمشاريع الخمسين الأكثر تأثيراً خلال الشهور الاثني عشر الماضية. وضمت قائمة هذا العام مشروعين من الإمارات، هما مشروع «الإمارات كروب وان»، و«متجر المستقبل».

و«الإمارات كروب وان»، هو مشروع مشترك بقيمة 40 مليون دولار بين شركة التكنولوجيا الزراعية الناشئة «كروب وان» القابضة والإمارات لتموين الطائرات، ويعد أكبر مشروع مزرعة عمودية في العالم بلا منازع. ويعيد المشروع تدوير المياه باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يجعله قادراً على زراعة 907.185 كلغ من المحاصيل الطازجة سنوياً، وبنسبة مياه أقل بـ 95% مقارنة بالمحاصيل المزروعة في الحقول التقليدية.

ويقدم «متجر المستقبل»، في مول الإمارات في دبي، تجربة غامرة لكل زائر، حيث يستشعر حضوره عبر تقنيات الجيل التالي من أجهزة الاستشعار والكاميرات والذكاء الاصطناعي، ويجمع البيانات أثناء رحلة تسوقه للاستجابة بتوصيات وتفاعلات مخصصة للزائر.

حيث تكرم القائمة التي أطلقها معهد إدارة المشاريع للمرة الأولى في عام 2019، بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيسه، المشاريع المتميزة من شتى القطاعات حول العالم التي حققت إنجازات مهمة وساهمت في إحداث تحول في مجالها، مسلطة الضوء على ما أحرزته فرق عمل المشاريع من تقدم في المشاريع المبتكرة ضمن العديد من المجالات، مثل التعليم، والعمل المناخي، والهندسة المعمارية، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، وغيرها.

وتعد «قائمة المشاريع الخمسين الأكثر تأثيرًا لعام 2022» برهانًا على مدى قدرة مدراء المشاريع على تحقيق الإنجازات في ظل في أصعب الظروف. فقد رصد تقرير التوجهات العالمية الكبرى لعام 2022، الصادر عن معهد إدارة المشاريع، ستة توجهات كبرى تعيد حاليًا تشكيل كل ركن من أركان العالم ويتجلى أثرها على الأعمال وأساليب الحياة، ابتداءً من الزعزعة الرقمية والتغير المناخي وصولًا إلى حركات المساواة. وفيما تعمل المنظمات على تطوير الأفكار لتخفيف وطأة الجوانب السلبية لتلك التوجهات، فلطالما لجأت إلى مدراء المشاريع لمساعدتهم على تحويل تلك الأفكار إلى واقع ملموس.

وتضم القائمة مشاريع حققت إنجازات كبرى، مثل إعادة تصور القوى العاملة المعاصرة لتلبية متطلبات الموظفين وأصحاب العمل؛ ووضع تصور لأقوى وأعقد تلسكوب أنشئ في التاريخ؛ ومواجهة الزحف العمراني إلى جانب تحسين خيارات الإسكان ميسور التكلفة.

كما تكرم القائمة كذلك مجموعة من المشاريع فائقة التأثير الأقل شهرة، مثل مشروع إعادة إعمار منطقة محطة باترسي للطاقة، ومشروع أوكرا البيئي. إلى جانب ذلك، وضع المعهد 30 قائمة لتكريم المشاريع العشر الأكثر تأثيرًا مصنفة بحسب المناطق والقطاعات، ليبلغ بذلك عدد المشاريع المدرجة في القوائم أكثر من 200 مشروع مؤثر على صعيد نطاق واسع من الصناعات والمناطق الجغرافية.

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