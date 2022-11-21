بقيمة مبيعات 1.1 مليار درهم ..الدار العقارية تُعلن بيع جميع وحدات مشروع "ياس بارك غايت"

المصدر: وام

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أعلنت الدار العقارية "الدار" عن بيع جميع الوحدات في مشروع "ياس بارك غايت"، أحدث مجمعاتها السكنية في جزيرة ياس، بقيمة مبيعات بلغت 1.1 مليار درهم.

واستحوذ المشترون من غير المقيمين على نسبة 10% تقريباً من إجمالي المبيعات، مما يعكس جاذبية أبوظبي كوجهة مفضّلة للعملاء الدوليين.

ولا تزال استراتيجية الدار لتوسيع قاعدة عملائها تحقّق نجاحاً كبيراً، حيث بلغت نسبة المشترين الذين يستثمرون للمرة الأولى في مشاريع الدار 95%.

وتلبيةً للطلب المستمر والمتسارع من العملاء، أطلقت الدار في الوقت نفسه مجمّع "ياس بارك فيوز" إلى جوار المشروع، والذي سيضم 341 فيلا مستقلة على مقربة من "ياس بارك غايت".

وسيكون "ياس بارك فيوز" المجمّع الأخير في الجانب الشمالي من جزيرة ياس الذي يقدّم منازل مخصصة للعائلات في وجهة سكنية فريدة ستُتاح للمشترين من كافة الجنسيات ابتداءً من 23 نوفمبر الجاري.

ويضم مشروع "ياس بارك فيوز" مجموعة فلل مخصصة للعائلات ، ويأتي المشروع تلبيةً للطلب المتنامي على الفلل المستقلة داخل مجمعات سكنية مزوّدة بكافة المرافق العصرية في جزيرة ياس. وتمتاز المنازل داخل المجمع المسوّر الجديد بمساحات خارجية أوسع تحافظ على الخصوصية.

وقال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: "يشكّل الإقبال القويّ على مشروع "ياس بارك غايت" من المشترين المقيمين والمستثمرين المحليين والدوليين شهادةً ملموسة على استمرار تنامي جاذبية المجتمعات السكنية في جزيرة ياس للعيش والاستثمار. ويوفر مشروعنا الجديد "ياس بارك فيوز" للعملاء فرصة أخيرة لامتلاك منزل عائلي في أحد أبرز الوجهات الجاذبة في العاصمة. ويراعي كل جانب من جوانب المشروع احتياجات عملائنا المتغيرة ويرقى إلى تطلعاتهم، لذلك نتوقّع طلباً قوياً على هذا المجمع الاستثنائي".

ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء والتشييد في مشروع "ياس بارك فيوز" خلال الربع الثاني من 2023، في حين يُتوقع أن تبدأ عمليات التسليم خلال الربع الثاني من 2026.

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