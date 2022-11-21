الدولار يواصل ارتفاعه أمام الجنيه المصري

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل سعر الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين في البنوك المصرية الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المحلي.

وسجل سعر صرف الدولار أعلى مستوياته في بنك الاستثمار العربي ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 24.50 جنيها للشراء، و24.52 جنيها للبيع.

ويحسب وسائل إعلام مصرية فقد جاءت الأسعار كالتالي:

في البنك الأهلي الكويتي والبنك المصري الخليجي مستوى 24.49 جنيها للشراء، و24.52 جنيها للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار نحو 24.47 جنيها للشراء، و24.52 جنيها للبيع، في كلًا من بنك التعمير والإسكان، وميد بنك، وبنك المشرق.

ووصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري إلى 24.46 جنيها للشراء، و24.53 جنيها للبيع.

وفي بنك التجاري الدولي والبنك العقاري المصري العربي وبنك الكويت الوطني سجل 24.46 جنيها للشراء، و24.52 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 24.45 جنيها للشراء، و24.52 جنيها للبيع.

وفي البنك الأهلي اليوناني، وبنك قطر الوطني الأهلي وبنك التنمية الصناعية، وبنك بلوم مصر، والمصرف المتحد، وبنك قناة السويس، وكريدي أجريكول، حقق سعر الدولار نحو 24.42 جنيها للشراء، و24.52 جنيها للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر سجل سعر الدولار مستوى 24.42 جنيها للشراء، و24.47 جنيها للبيع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز