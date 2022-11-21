«دبي للسلع المتعددة» يوفر التداول الرقمي للذهب

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة إبرام شراكة مع «كومتك جولد» لرقمنة عملية تداول الذهب من خلال إصدار رموز مشفرة لتداولات المعدن الثمين مدعومة بسبائك ذهب مادية مسجلة في منصة «تريد فلو» التابعة للمركز. وتعد منصة «تريد فلو» التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة منصة إلكترونية لتسجيل ملكية السلع المخزنة في مرافق فعلية بدولة الإمارات.

وسيتم إنشاء رموز «كومتك جولد» («CGO») على شبكة البلوك تشين XinFin Protocol (XDC) بناءً على إيداع سبائك الذهب المادية الموجودة في الخزائن المعتمدة من المركز. وسيتم دعم كل سبيكة ذهبية بضمان من «تريد فلو»، مما يجمع بين السهولة المتزايدة لتداول الأصول المرمزة والأمان الإضافي والشفافية وتخصيص الأصول الحقيقية التي توفرها ضمانات المنصة.

ويمثل كل رمز مشفَّر جراماً واحداً من الذهب، وبالتالي سيتمكن المستثمرون والمتداولون من تداول الذهب بدءاً من جرام واحد فقط، مما يضفي طابعاً من الحرية على هذه الفئة من الأصول عبر جعل تداولها أكثر سهولة وفي متناول الجميع. والرموز متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدعومة بالكامل بالذهب المادي في شكل سبائك ذهبية بوزن 1 كيلوغرام بدرجة نقاوة تبلغ 999.9 ومن علامات تجارية معروفة عالمياً. وتماشياً مع أفضل الممارسات الدولية للشفافية في قطاع المعادن الثمينة، ستضم كل سبيكة أرقام تعريف وشهادات فريدة صادرة مباشرة من شركات التكرير.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: جاءت شراكتنا مع (كومتك جولد) بهدف تمكين تداول سبائك الذهب المرمّزة المدعومة بضمانات منصة (تريد فلو) التابعة للمركز. ونحن على قناعة راسخة بأن حلول البلوك تشين ستدفع عجلة النمو على المدى الطويل في التجارة العالمية عبر مختلف الصناعات وفئات الأصول، وهذه الشراكة هي برهان آخر على هذه القناعة.

وقال نافين دي سوزا، الرئيس التنفيذي لشركة «كومتك جولد»: شراكتنا مع مركز دبي للسلع المتعددة خطوة مهمة بالنسبة لنا في ظل النمو المتسارع الذي نشهده حيث نجحنا حتى اليوم بترميز 122 كيلوغراماً من الذهب. وتضيف ضمانات منصة (تريد فلو) درجة عالية من الأمان والمراقبة والشفافية إلى رموز الذهب وهو أمر ضروري لكسب ثقة المستثمرين وطمأنتهم. كما أن رموز (كومتك جولد) متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يجعلها منتجاً مثالياً وتنافسياً يستند إلى تقنية البلوك تشين للمستثمرين الإقليميين والدوليين«.

والشراكة إضافة مهمة إلى قائمة منتجات»تريد فلو«المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، نظراً لأن الرموز مدعومة بأصول مادية. ويُذكر أن المنصة سجلت أكثر من 67.000 معاملة تمويل إسلامي في النصف الأول 2022 بقيمة إجمالية بلغت 746 مليار درهم، وهو أعلى حجم تداول على الإطلاق تسجله المنصة لفترة 6 أشهر منذ تدشينها. وتم إطلاق منصة(تريد فلو) في 2012 لمعالجة الفجوة في سوق التمويل التجاري الإقليمي، وشهدت منذ تأسيسها زيادة كبيرة على أساس سنوي في حجم المعاملات، مما عزز توسعها بشكل كبير.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز