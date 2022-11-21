صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر يعزّز محفظته باستحواذات بقيمة 934 مليون درهم

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلن صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر، الأول من نوعه على مستوى الإمارات المخصص للاستثمار في أصول عقارية مستدامة، استكمال عملية الاستحواذ على عقارات بقيمة 934 مليون درهم، لتصل بذلك قيمة محفظة أصوله العقارية إلى 1.91 مليار، مع تحديد المزيد من الأصول المشجعة للاستثمار مستقبلاً.

وكشفت «مصدر لإدارة رؤوس الأموال المحدودة»، الجهة المديرة للصندوق عن عمليات الاستحواذ خلال أسبوع أبوظبي المالي، ويأتي ذلك بعد توقيع الصندوق اتفاقية تمويل بقيمة 200 مليون دولار مع بنك أبوظبي الأول في يناير الماضي بهدف تنمية محفظة مشاريعه.

وتم تأسيس الصندوق من قبل شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» كأداة استثمارية لتمكين المستثمرين المحترفين من الاستثمار في محفظة تضم أصولاً عقارية مستدامة تدار باحترافية ومدرّة للدخل في مدينة مصدر. وتشمل عمليات الاستحواذ الأخيرة مبنيين كاملي الإشغال حاصلين على التصنيف البلاتيني بنظام ليد «LEED» (الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة) بمدينة مصدر، وهما: المقر الرئيسي لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ومجمع الاتحاد السكني المستدام. كما تم الاستحواذ على مقر معهد الابتكار التكنولوجي الحاصل على التصنيف الذهبي بنظام ليد «LEED». وحصلت هذه الأصول الثلاثة على تصنيف «3 لآلئ» وفقاً لنظام التقييم بدرجات اللؤلؤ للمباني التابع لبرنامج «استدامة» في أبوظبي.

وأشار أنتوني تايلور، مسؤول تنفيذي أول في «مصدر لإدارة رؤوس الأموال المحدودة»، إلى أن مرحلة التوسع الثانية هذه أظهرت أن التطوير العقاري المستدام يشكل فرصة استثمارية جاذبة عدا عن كونه مسؤولاً بيئياً. وقال: «تعتبر التنمية المرنة مناخياً أمراً بالغ الأهمية إذا أردنا تحقيق هدف الحياد المناخي، ويُظهر نجاح ونمو صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر حتى الآن وجود مسار موثوق به على هذا الصعيد. ويشكّل نمو أصول الصندوق بنسبة تجاوزت الضعف خلال العامين الماضيين منذ تأسيسه دليلاً ملموساً على إمكانيات التطوير العقاري المستدام في المنطقة. كما يسلط ذلك الضوء على الجاذبية الاستثمارية التي تتمتع بها مدينة مصدر كمركز متقدم للابتكار ومجتمع مستدام مزدهر».

وتم تأسيس الصندوق في ديسمبر 2020 بمحفظة أولية تشمل أربعة عقارات تجارية في مدينة مصدر؛ وهي مبنى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) الذي يضم مقر الوكالة ومقر مؤسسة الإمارات للطاقة النووية؛ ومبنى «سيمنز» الذي يضم مقر الشركة، والإدارة العامة للجمارك، ومقر الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)؛ ومبنى واحة الابتكار الذي يضم مكاتب مدينة مصدر ومنطقة مصدر الحرة، وغيرها. وتغطي العقارات الأربعة مساحةً صافيةً للتأجير تبلغ 58.063 متراً مربعاً. وبحلول 31 ديسمبر 2021، بلغت قيمة محفظة عقارات الصندوق 980 مليون درهم محققة مكاسب بقيمة تبلغ نحو 32 مليون درهم.

إشغال عال

يتيح الصندوق لشركة «مصدر» فرصة جمع رأس المال من محفظته العقارية مع ضمان سلامة واستدامة الأصول العقارية في مدينة مصدر. وبعد عمليات الاستحواذ الجديدة واتفاقية التمويل الأخضر، يوفر الصندوق للمستثمرين المستقبليين فرصة الوصول إلى محفظة متنوعة بمعدل إشغال عالٍ يصل إلى 98% ومتوسط فترة إيجار يزيد عن 6 سنوات.

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