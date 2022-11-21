«الإمارات العالمية للألمنيوم» تطلق تحدي تصميم لابتكار حلول تحسّن جودة الحياة

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، فتح باب التسجيل في مسابقة «تحدي تصميم الألمنيوم»، بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ومجموعة بي إم دبليو، وذلك لإلهام طلبة المدارس نحو مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

ويوفرّ التحدي فرصاً للطلاب من الصف التاسع حتى الثاني عشر لتطبيق مهاراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لتصميم حلول تحسّن جودة الحياة العصرية. ستتكوّن الفرق من ثلاثة طلبة، وسيعمل كل فريق على تطوير مشروع ضمن أحد مواضيع التحدي الأربعة: التنقل المستدام، والعمارة، وتصميم المنتجات، والحلول الصديقة للبيئة.

وتحدي تصميم الألمنيوم هو جزء من برنامج «هندسة المستقبل» التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، والذي يهدف إلى تعزيز اهتمام الطلاب نحو القطاع الصناعي وللالتحاق في المجالات العلمية التي تساهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للنمو الصناعي «مشروع 300 مليار».

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «توظف الشركة حوالي 1500 شخص في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات حيث ندرك تماماً أهمية هذه الخبرات لمواصلة مسيرة تطوير دولتنا. ولهذا السبب أطلقنا برنامج»هندسة المستقبل«و الذي يوفر فرصة للطلبة لتطبيق ما تعلموه في أرض الواقع. ونود أن نوجه الشكر إلى مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لتعاونها المستمر معنا، ويسرني الترحيب بانضمام مجموعة بي إم دبليو لتحدي هذا العام».

وتزود الإمارات العالمية للألمنيوم مجموعة «بي إم دبليو» بالألمنيوم منذ عام 2013. والعام الماضي، أصبحت الإمارات العالمية للألمنيوم أول شركة في العالم تنتج الألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية النظيفة. وكانت مجموعة بي إم دبليو هي أول عملاء هذا المعدن الذي تسوقه الشركة تحت اسم «سيليستيال» CelestiAL.

وقال الدكتورحامد حقباروار، المدير الإداري لمجموعة بي إم دبليو الشرق الأوسط: «يسرّنا في المشاركة في تحدي تصميم الألمنيوم الذي تنظمه الإمارات العالمية للألمنيوم، وذلك من خلال رعاية موضوع»التنقل المستدام«ضمن مواضيع التحدي لهذا العام. كما نسعى نحو تقليل بصمتنا الكربونية بنسبة 20%. ويؤدي استخدامنا لألمنيوم»سيليستيال«المصنوع باستخدام الطاقة الشمسية من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، دوراً مهماً في تعزيز استدامتنا الصناعية. يتطلب الابتكار المستدام عقولاً لامعة، ونحن على يقين من أن الجيل الناشئ في الدولة سيتمكن من تحقيق الكثير من الإنجازات في المستقبل وتقديم الحلول المبتكرة لها».

ويمكن للطلاب تقديم طلبات المشاركة عبر الموقع الإلكتروني للتحدي: https://www.ega.ae/en/ega-aluminium-design-challenge، وتقديم ملفات مشاريعهم قبل 16 ديسمبر 2022 للحصول على فرصة التأهل للمنافسة النهائية. وسيحصل الفريق الفائز بالمركز الأول في كل موضوع من مواضيع التحدي على جائزة نقدية قدرها 15.000 درهم، بينما سيحصل الفريق الفائز بالمركز الثاني على جائزة قدرها 10.000 درهم.تصميم لابتكار حلول تحسّن جودة الحياة

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