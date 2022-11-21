"المعاشات": القطاع الخاص ملزم بتسجيل المواطن خلال 30 يوماً من تاريخ التحاقه بالعمل

المصدر: وام

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أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن جهات العمل في القطاع الخاص تعد شريكاً أساسياً في نجاح منظومة العمل التأميني على مستوى الهيئة، حيث كشفت إحصائيات الهيئة لشهر أكتوبر 2022 عن أن عدد المسجلين في الهيئة من القطاع الخاص ارتفع إلى نحو 21,868 مشتركاً، كما زادت عدد شركات القطاع الخاص على نحو غير مسبوق لتصل إلى (7515) شركة مسجلة في الهيئة حتى نهاية أكتوبر من العام الجاري 2022، وذلك من ضمن (7874) جهة مسجلة لدى الهيئة، حيث يبلغ نصيب القطاع الحكومي الاتحادي من العدد الإجمالي (93) جهة، فيما يبلغ عدد جهات العمل المسجلة من القطاع الحكومي المحلي (266 (جهة.

وقالت إن جميع جهات العمل في القطاع الخاص بالدولة ملزمة بالتسجيل لدى الهيئة باستثناء الجهات العاملة منها أو تقع مقراتها الرئيسية في إمارة أبوظبي، بحيث يتعين عند التحاق أحد المواطنين بأي منها وضمن النطاق المذكور التسجيل لدى الهيئة والاشتراك عن المواطنين لديها وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته.

وأوضحت الهيئة أن جهة العمل ملزمة بتسجيل المواطن خلال 30 يوماً من تاريخ التحاقه بالعمل، ويتعين سداد الاشتراكات عنه بحد أقصى بحلول منتصف الشهر التالي للشهر الذي التحق فيه، وذلك تجنباً لأي غرامات قد تنشأ نتيجة التأخير عن دفع هذه الاشتراكات والتي تطبق دون سابق تنبيه أو إنذار، داعية جهات العمل إلى تثقيف موظفي الموارد البشرية لديها بقانون المعاشات لتجنيبها عبء دفع هذه المبالغ الإضافية التي قد تتكبدها نتيجة لضعف الوعي بالقانون.

وفي هذا الإطار لفتت الهيئة إلى أنه بإمكان جهات العمل طلب الورش التوعوية عن القانون أو الخدمات من خلال الموقع الإلكتروني بالهيئة “خدمة تقديم ورش العمل”.

وتشير بيانات الهيئة عن شهر أكتوبر 2022 إلى أن عدد المسجلين في القطاع الحكومي الاتحادي بلغ (34740) مؤمناً عليه، بينما يبلغ عدد المؤمن عليهم في القطاع الحكومي المحلي (29828) مشتركا، في حين يبلغ عدد المؤمن عليهم في القطاع الخاص (21868) مشتركا عدد الذكور منهم (6671) مشتركا وعدد الإناث (15197) مشتركة.

كما كشفت بيانات الهيئة عن أن عدد الخدمات التي قدمت خلال شهر أكتوبر 2022 بلغت نحو 4119 ما بين خدمات إلكترونية وأخرى عن طريق مراكز الخدمة التي زارها نحو 1,282 متعاملا خلال الشهر نفسه، في حين استقبل مركز الاتصال بالهيئة وأجاب على نحو9,303 اتصالات.

وخلال أكتوبر 2022 قامت الهيئة بصرف نحو 783 طلبا كمستحقات نهاية خدمة وتعويضات، كما أنجزت نحو 113 طلبا ضم خدمة، ونحو 31 طلبا شراء مدة خدمة اعتبارية خلال الشهر نفسه.

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