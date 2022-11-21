«أدنوك للحفر» تستحوذ على ثلاث حفارات بحرية متطورة ذاتية الرفع

المصدر: وام

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أعلنت شركة "أدنوك للحفر" اليوم عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على ثلاث مِنصات حفر بحرية متطورة جديدة ذاتية الرفع.

وتُشكل تكلفة الاستحواذ ضمن الاتفاقية المذكورة جُزءاً من توجيه الشركة لمدة ثلاث سنوات بشأن النفقات الرأسمالية وخططها الاستراتيجية لتوسعة وتطوير أعمالها.

ويؤكد التوقيع على اتفاقية للاستحواذ على ثلاث حفارات جديدة بقيمة إجمالية بلغت 1.17 مليار درهم (320 مليون دولار أمريكي) التزام الشركة بتنفيذ استراتيجيتها الطموحة بزيادة عدد قطع أسطول حفاراتها وتوسعة نطاق خدماتها.

وتأتي الخطوة الأخيرة في أعقاب التوقيع على عددٍ من الاتفاقيات لبيع وشراء منصات حفر جديدة شملت اتفاقية للاستحواذ على حفارتين تم التوقيع عليها في 30 مايو الماضي، واتفاقية للاستحواذ على حفارة واحدة تم إبرامها في 10 يونيو، بالإضافة إلى اتفاقية للاستحواذ على حفارة أخرى وقعتها الشركة في 24 أغسطس.

وقال عبدالرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للحفر" - بهذه المناسبة- : "بصفتها ممكناً رئيسياً لتحقيق هدف ’أدنوك‘ بزيادة سعتها الإنتاجية، تواصل ’أدنوك للحفر‘ تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للنمو والتطور. وتمثل عملية الاستحواذ الأخيرة خطوة مهمة ضمن سلسلة النجاحات والإنجازات التي حققتها الشركة، وفي إطار جهودها المستمرة لزيادة الإيرادات وتعزيز القيمة لمساهميها خلال السنوات القادمة، مما يرسخ مكانتها بوصفها من الشركات العالمية التي تمتلك وتشغل أسطول حفارات بحرية ذاتية الرفع يعتبر واحداً من بين الأكبر في العَالم".

ومن المتوقع أن يسهم بدء العمل بالحفارات الجديدة بشكلٍ تدريجي، في رفع أداء "أدنوك للحفر" على المستويين المالي والتشغيلي بما يعود بالنفع على دولة الإمارات ومساهمي الشركة وعملائها في جميع أنحاء العالم.

ومنذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في أكتوبر 2021، نجحت "أدنوك للحفر" في تسريع وتيرة تنفيذ برنامجها الطموح لتوسعة أسطول حفاراتها، حيث ارتفع عدد الحفارات التي تملكها بتاريخ 30 سبتمبر 2022 من 95 إلى 108 حفارات.

وبفضل الاستحواذ على هذه الحفارات ستصبح الشركة واحدة من الشركات التي تشغل أسطول حفارات بحرية ذاتية الرفع من بين الأكبر في العَالم بعدد 30 حفارة.

كما تخطط الشركة لتحقيق المزيد من النمو والتطور على المدى القصير.

وتواصل "أدنوك للحفر" مسيرة نموها القوي والمرن وتُحقق أرباحاً مستدامة وتدريجية، حيث حققت الشركة خلال التسع أشهرالأولى من عام 2022 المنتهية في 30 سبتمبر إيرادات بلغت 7.12 مليار درهم (1.94 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 15% على أساس سنوي، وصافي أرباح بلغ 2.08 مليار درهم (568 مليون دولار أمريكي) بزيادة قدرها24%.

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