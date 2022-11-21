111.5 ملياراً مبيعات عقارات دبي السكنية في 10 أشهر

المصدر: دبي - بشار باغ

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رسخت سوق العقارات في دبي مكانتها، ليس فقط بوصفها ملاذاً استثمارياً واعداً يعتمد على أساسيات اقتصادية مستدامة، بل باعتبارها وجهة عصرية للسكن والاستقرار والاستمتاع بأعلى مستويات جودة الحياة وأفضل الخدمات العامة، مع أجواء يسودها الأمن والأمان والانفتاح ونمط حياة عصري متفرد بات علامة فارقة لدبي، وهو ما يعكس جاذبية الإمارة الاستثمارية ويرسخ مكانتها وجهة مفضلة للعيش والعمل.

ازدهار

وشهد القطاع العقاري منذ بداية العام الجاري ازدهاراً شاملاً في كافة الفئات، وحطمت مؤشرات المبيعات غير المسبوقة جميع ما تم تسجيله في السنوات السابقة، بما يشمل العقارات السكنية والتجارية والفندقية والأراضي. وأظهر تحليل أجرته «البيان» لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن أول عشرة أشهر من العام الجاري شهدت تسجيل 57095 صفقة مبيعات للعقارات السكنية بقيمة 111.5 مليار درهم، لتتفوق بذلك على مبيعات العام الماضي بأكمله، الذي سجل 44973 صفقة بيع لوحدات سكنية بقيمة 78.7 مليار درهم، أي بنمو نسبته 42 % في إجمالي قيمة مبيعات العقارات السكنية.

وبالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، تصل نسبة النمو في عدد الصفقات إلى 61 %، حيث تم تسجيل 35472 صفقة بيع لوحدات سكنية بين يناير لغاية أكتوبر من 2021، أما من حيث قيمة المبيعات التي بلغت 59.7 مليار درهم في أول عشرة أشهر من 2021 فيبلغ نمو مبيعات العقارات السكنية 87 %.

وارتفعت حصة المشاريع على الخريطة من إجمالي قيمة مبيعات الوحدات السكنية من نحو 50 % خلال أول عشرة أشهر من العام الماضي إلى ما يقارب من 60 % خلال الفترة من يناير لغاية أكتوبر 2022، حيث تم تسجيل 31929 صفقة بيع لوحدات سكنية على الخريطة بقيمة 67 مليار درهم، مقارنة بـ16854 صفقة بقيمة 29.7 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنمو 89 % في عدد الصفقات، و126 % في إجمالي قيمة المبيعات.

أما العقارات الجاهزة، فسجلت في الفترة من يناير لغاية نهاية أكتوبر من العام الجاري 25166 صفقة مبيعات بقيمة 44.5 مليار درهم، مقارنة بـ18618 صفقة بقيمة 30 ملياراً خلال العام الماضي، لتحقق بذلك نمواً بنسبة 35 % في عدد الصفقات، و48 % في إجمالي قيمة المبيعات.

شقق

ووفقاً للبيانات، شهدت الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 48891 صفقة بيع لشقق سكنية بقيمة 91.8 مليار درهم، تشمل 26625 صفقة بيع على الخريطة بـ56.8 مليار درهم، و22266 صفقة بيع لشقق جاهزة بقيمة 35 مليار درهم، وبالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي التي سجلت 28436 صفقة بيع للشقق السكنية بقيمة 43.8 مليار درهم، تشمل 12823 صفقة بيع على الخريطة بقيمة 22.4 مليار درهم، و15613 صفقة للعقارات الجاهزة بقيمة 21.3 مليار درهم، وتظهر البيانات أن مبيعات الشقق السكنية بشكل عام قد نمت من حيث القيمة بنسبة 110 %، فيما سجلت قيمة مبيعات الشقق السكنية على الخريطة نمواً بـ154 % مقارنة بـ64 % نمو مبيعات الشقق الجاهزة.

فلل

وسجلت دبي خلال أول عشرة أشهر من العام الجاري 8204 صفقات بيع لفلل سكنية بقيمة 19.6 ملياراً، تشمل 5304 صفقات بيع على الخريطة بقيمة 10.1 مليارات، و2900 صفقة بيع لفلل جاهزة بقيمة 9.5 مليارات، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي التي شهدت تسجيل 7036 صفقة بيع لفلل بقيمة 15.9 ملياراً، تشمل 4301 صفقة بيع على الخريطة بقيمة 7.2 مليارات، و3005 صفقات بيع لفلل جاهزة بقيمة 8.7 مليارات درهم.

وحافظت نخلة جميرا على المرتبة الأولى بين كافة مناطق دبي من حيث قيمة مبيعات الشقق خلال أول عشرة أشهر من العام الجاري، حيث سجلت 12.6 مليار درهم قيمة 1651 صفقة بيع لشقق بنمو 139 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي التي شهدت بيع 905 شقق بـ5.2 مليارات، وحلّت منطقة برج خليفة ثانياً بـ11.7 ملياراً قيمة 3934 صفقة بيع بنمو 133 % مع نفس الفترة من العام الماضي التي سجلت 5 مليارات قيمة 1623 صفقة بيع لشقق، وجاءت منطقة الخليج التجاري في المرتبة الثالثة، بينما كانت في المرتبة الرابعة العام الماضي، حيث ارتفعت مبيعات الشقق بنسبة 140 % من 4.2 مليارات قيمة 2857 صفقة إلى 10.2 مليارات درهم قيمة 6631 صفقة، وجاءت منطقة دبي هاربور رابعاً بـ6.1 مليارات درهم قيمة 1541 صفقة بنمو 30 % مع نفس الفترة من العام الماضي، أما منطقة دبي كريك هاربور فحلّت خامساً، وارتفعت مبيعات الشقق فيها بنسبة 335 % من 1.4 مليار درهم قيمة 565 صفقة إلى 6.1 مليارات درهم قيمة 2912 صفقة.

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