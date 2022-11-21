«سيتي سكيب دبي» الأكبر عقارياً ينطلق اليوم

المصدر: دبي – بشار باغ

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تنطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات معرض سيتي سكيب دبي 2022 والذي يستمر لثلاثة أيام، ويشارك في الحدث الذي يعتبر أكبر معرض عقاري في منطقة الشرق الأوسط 70 جهة عارضة محلية ودولية، إضافة إلى مجموعة من شركات التطوير والوساطة العقارية والاستشارات والشركات الهندسية. وبالإضافة إلى مشاركة عدد من شركات التطوير العقاري من دبي والإمارات، يشهد المعرض حضوراً من شركات عقارية من لندن وميامي وبوكيت والرياض، كما يستضيف أجنحة وطنية لثلاث دول هي باكستان وتركيا وأذربيجان. ويساهم الحدث في تعزيز التواصل بين المشترين الأفراد والاستشاريين والمستثمرين في العقارات الخاصة من جهة وأكبر شركات التطوير العقاري والمؤسسات العقارية من جهة أخرى.

وتوفر الجهات العارضة لزوار المعرض عروضاً حصرية تعكس هدف سيتي سكيب دبي المتمثل في تنمية قطاع العقارات وتطويره في المنطقة، فيما تتيح سلسلة حوارات سيتي سكيب للزوار التواصل مع خبراء القطاع العقاري. وتسلط الحوارات الضوء على الاستدامة وجهود المنطقة لتحقيق أهداف الحياد المناخي وتبادل الأفكار حول توجهات السوق في المنطقة، واستكشاف استراتيجيات النمو وإعادة النمو المتعلقة بخطة دبي الحضرية 2040، وتقديم سيتي سكيب واير، الفعالية المخصصة لتسليط الضوء على دور السيدات في قطاع العقارات، واستكشاف طرق تعزيز العلاقات بين السيدات في القطاع.

وتشهد دورة العام الجاري زيادة في عدد شركات التطوير المحلية المشاركة مقارنة بالسنوات السابقة، بالإضافة إلى زيادة في عدد الشركات الدولية التي تتطلع إلى جذب المستثمرين للمشاركة في المشاريع، سواء من الإمارات أم خارجها، كما يشهد الحدث العالمي إطلاق سلسلة حوارات سيتي سكيب إنتيلجنس الرائدة، والتي تسلط الضوء على العديد من الآراء الداعمة لاعتماد التكنولوجيا المتقدمة في جميع مفاصل القطاع، فضلاً عن تعزيز الاهتمام بجوانب المرونة المناخية والاستدامة، وإعادة تصور المناطق الحضرية. وتسلط أجندة الفعالية الضوء على أهمية اعتماد التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما أن استخداماتها تغطي مختلف أنشطة القطاع، بما في ذلك معاينة الموقع، وصولاً إلى الشفافية عند تسليم المشروع.

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