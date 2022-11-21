«سيتي سكيب ».. انتعاش أكبر لعقارات دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

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تنطلق اليوم فعاليات معرض «سيتي سكيب دبي 2022»، بمشاركة 70 جهة عارضة محلية ودولية من 15 دولة. ويأتي تنظيم الحدث في وقت يشهد فيه القطاع العقاري أداءً قياسياً، ما يجعله فرصة استثنائية لطرح استثمارات تواكب التغيرات التي تطرأ على السوق العقاري محلياً وإقليمياً.

ويشارك في المعرض، الذي يعتبر الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، عدد من كبرى شركات التطوير العقاري في دبي والإمارات، وكذلك شركات من لندن وميامي وبوكيت والرياض، كما يستضيف أجنحة وطنية لثلاث دول، هي باكستان وتركيا وأذربيجان.

ويسهم المعرض في تعزيز التواصل بين المشترين الأفراد والاستشاريين والمستثمرين في العقارات الخاصة من جهة، وأكبر شركات التطوير العقاري، والمؤسسات العقارية من جهة أخرى.

وتوفر الجهات العارضة للزوار عروضاً حصرية، تعكس هدف «سيتي سكيب دبي 2022»، المتمثل في تنمية قطاع العقارات وتطويره في المنطقة، فيما تتيح سلسلة حوارات سيتي سكيب للزوار، التواصل مع خبراء القطاع العقاري.

وتشهد دورة هذا العام، زيادة في عدد شركات التطوير المحلية المشاركة، مقارنة بالسنوات السابقة، بالإضافة إلى زيادة في عدد الشركات الدولية، التي تتطلع إلى جذب المستثمرين للمشاركة في المشاريع، سواء من الإمارات أم خارجها.

ويشهد الحدث العالمي، إطلاق سلسلة حوارات «سيتي سكيب إنتيلجنس»، والتي تسلط الضوء على العديد من الآراء الداعمة لاعتماد التكنولوجيا المتقدمة في جميع مفاصل القطاع، فضلاً عن تعزيز الاهتمام بجوانب المرونة المناخية والاستدامة، وإعادة تصور المناطق الحضرية. وتسلط أجندة الفعالية، الضوء على أهمية اعتماد التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما أن استخداماتها تغطي مختلف أنشطة القطاع، بما في ذلك معاينة الموقع، وصولاً إلى الشفافية عند تسليم المشروع.

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