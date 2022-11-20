أغنى رجل في آسيا يبحث فتح مكتب عائلي بدبي

المصدر: دبي - سيد صالح

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يبحث الملياردير الهندي، جغوتام أداني، أغنى رجل في قارة آسيا، وثالث أغنى رجل في العالم، افتتاح مكتب عالمي لعائلته، يدير منه ثروته المتنامية، بحسب ما نشرته مجلة «انفينيتيفا» الهندية المتخصصة في شؤون الاقتصاد والأعمال، نقلاً عن مصادر مطلعة.

وذكرت المجلة أن موقع المكتب المُنتظر سيكون إما في دبي وإما في نيويورك، وأضافت المجلة أن أداني سيتخذ من المكتب الجديد قاعدة لاستثمار ثروات عائلته.

وأوضحت المجلة أيضاً أنه إذا اتخذ أداني هذه الخطوة بالفعل فسينضم إلى مجموعة من الأشخاص فائقي الثراء، الذين افتتحوا مكاتب عائلية، ومنهم سيرجي برين، الشريك المؤسس لشركة «جوجل»، التي تدير محرك البحث العالمي الشهير، ورجل الأعمال الأمريكي، راي داليو، مؤسس شركة «بريدج ووتر» للاستثمار، والتي تعد واحدة من أكبر صناديق التحوط على مستوى العالم.

ومن المعروف أن أداني هو مؤسس مجموعة «أداني» المتخصصة في تطوير الموانئ الهندية وتشغيلها، وقد أضاف أداني لثروته الشخصية هذا العام فقط 59 مليار دولار، لترتفع قيمتها الإجمالية إلى 136 مليار دولار، بحسب آخر تحديث أصدرته وكالة «لبومبرغ» لمؤشرها «مؤشر انديكس للمليارديرات»، وكان بتاريخ 11 من نوفمبر الجاري.

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