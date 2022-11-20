تقرير: دبي متفوقة في استقطاب المواهب

المصدر: دبي - سيد صالح

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ذكرت صحيفة «جريدة جنوب الصين الصباحية»، أن دبي متفوقة بشكل لافت في استقطاب المواهب والقوى العاملة المتميزة من كافة أنحاء العالم، خاصة من منطقة شبه القارة الهندية.

ونشرت الصحيفة تقريراً عن احتياج هونغ كونغ لاستقطاب عدد متزايد من المواهب، لاستئناف مسيرة نهضتها الاقتصادية التي تباطأت نوعاً، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بسبب غلق حدودها، بُغية احتواء جائحة «كوفيد 19».

وذكر التقرير أن هونغ كونغ ستواجه منافسة شرسة على استقطاب المواهب، من منافستيها في نموذج النهضة الاقتصادية سنغافورة ودبي، وبصفة خاصة دبي، كونها أظهرت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تفوقاً واضحاً في استقطاب المواهب والقوى العاملة المتميزة من دول العالم المختلفة.

وأوضح التقرير أن عدداً متزايداً من أصحاب المواهب، بدأ يقصد دبي خلال فترة ما بعد الجائحة، للاستفادة من البرامج الجديدة لإقامات الوافدين، التي أعلنت حكومة دبي عن تطبيقها، لتعزيز منظومتها الاقتصادية بعد «كوفيد 19»، بأفضل العناصر من ذوي القدرات المهنية والتقنية العالية، وذلك في إطار نفس التوجه الذي بدأت تتبناه حكومة الإمارات بصفة عامة.

وأضاف التقرير أنه في ظل سياسة الإغلاق التي فرضتها هونغ كونغ بعد تفشي الجائحة، فإن العديد من العاملين أصحاب المواهب، قد انتقل منها قاصداً دبي، ما يفرض على هونغ كونغ منافسة قوية مع دبي، وأيضاً سنغافورة، على استقطاب المواهب العالمية، في زمن ما بعد الجائحة.

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