إطلاق العمل في برج «بن غاطي جاكوب آند كو» تزامناً مع سيتي سكيب 2022 دبي

المصدر: دبي - البيان

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تزامناً مع انطلاق معرض سيتي سكيب 2022 دبي أطلقت شركتا «بن غاطي للتطوير العقاري» ومقرها دبي، وعلامة صناعة الساعات والمجوهرات العالمية الشهيرة «جاكوب آند كو»، العمل في مشروع ناطحة سحاب فائقة الفخامة في إمارة دبي تحت اسم برج «بن غاطي جاكوب آند كو ريزيدنسز» والمؤلفة من أكثر من 100 طابق، حيث يطمحان من خلاله إلى تسجيل رقم قياسي لأطول مبنى سكني في العالم.

جاء الإطلاق الضخم على هامش فعالية كبرى تم تنظيمها مؤخراً في كوكاكولا آرينا في منطقة سيتي ووك بإمارة دبي، والتي تعد أكبر صالة مغطاة متعددة الأغراض في الشرق الأوسط، ويأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب انطلاق فعاليات معرض «سيتي سكيب»، الفعالية الأكبر في القطاع العقاري في دبي، الذي يُقام في «مركز دبي التجاري العالمي» بين 21-23 نوفمبر 2022، في الوقت الذي يسجل فيه القطاع العقاري المحلي في الإمارة أداءً قوياً مدعوماً بالصفقات والمبيعات المليارية.

وقال محمد بن غاطي الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الهندسة المعمارية في شركة «بن غاطي للتطوير»: «يأتي إطلاق برج (بن غاطي جاكوب آند كو ريزيدنسز) ليكون علامة مميزة جديدة للمشهد العمراني والحضاري في دبي التي تعتبر موطناً لأعلى برج في العالم، واكتسبت صيتاً عالمياً بأبراجها العالية وناطحات السحاب السكنية والتجارية، والتي تطغى على أفقها الذي يبدو كأنه لوحة فنية منذ أكثر من عقد».

وأضاف أن المشروع العملاق يشكل شراكة مهمة بين علامتين تجاريتين تتميزان بتفكيرهما المتشابه في السعي الدؤوب نحو تحقيق ما يتخطى المألوف، مشيراً إلى أن ما حققته «بن غاطي» في مجال العقارات عبر إنشاء علامة تجارية تقوم على فلسفة تصميمية متميزة وهوية معمارية تشبه إلى حد كبير ما حققته شركة «جاكوب آند كو» في عالم الساعات والمجوهرات.

يجسد برج «بن غاطي جاكوب آند كو ريزيدنسز»، لغات التصميم المبتكرة المشتركة بين بن غاطي و«جاكوب آند كو»، حيث يتحدثون بصوت واحد، ويكشفون عن صور ظلية خارجية متميزة تتحدث عن روح التصميم لكل من العلامتين المعروفتين عالمياً.

ومن جهته يقول جاكوب أرابو، رئيس مجلس الإدارة والمدير الإبداعي لشركة «جاكوب آند كو ريزيدنسز»: «ستتألف وحدات البنتهاوس هذه المستوحاة من مجموعات صناعة الساعات العالمية لدينا من ثلاثة أنواع يحمل كل منها اسم أشهر 3 ساعات من جاكوب آند كو الرائدة: وهي فلورز دي جاردن، واسترونوميا، وبليونير. وسيكون التصميم الداخلي لمجموعة وحدات البنتهاوس مستوحى مباشرة من عناصرها الجمالية الفريدة. كما هو واضح أن بنتهاوس بليونير هي جوهرة التاج للبرج المتكامل».

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