«الشارقة لإدارة الأصول» تقدم فرصاً تسويقية عبر منصة وتطبيق «شرّاي»

المصدر: الشارقة - البيان

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أطلق قطاع إدارة الأصول في شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، حملة ترويجية جديدة لمنصة وتطبيق «شراي»، وتعريف عدد أكبر من الجمهور من مختلف إمارات الدولة بتطبيق «شراي» والخدمات والتسهيلات التي يقدمها لهم، حيث يضم على منصته الإلكترونية أكثر من 5306 سيارات مستعملة.

وتستهدف الحملة الجديدة تجار السيارات، والجمهور من مختلف فئات المجتمع الراغبين باقتناء سيارات جديدة ومستعملة، في إطار تقديم الفرصة لهم من التسوق والبحث عن السيارات التي يحتاجونها بسرعة وسهولة، من خلال تنزيل تطبيق «شراي» على هواتفهم الذكية، وما يسهم في توفير الوقت لديهم في عملية البحث عن السيارات، وما يساعد التجار وأصحاب المركبات من الوصول إلى نطاق واسع من المتعاملين والزبائن من السوق المحلي، والأسواق الإقليمية والعالمية، وفق أفضل المعايير التقنية والتكنولوجية.

وقال محمد بن عيسى، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الأصول في شركة الشارقة لإدارة الأصول: «يأتي إطلاق الحملة الترويجية لتطبيق ومنصة شراي الجديدة، لزيادة ضمان تقديم الخدمات ذات جودة عالية للمتعاملين وقياس مستوى التوعية العامة للمنصة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لإمارة الشارقة القائمة على تحقيق ازدهار اقتصادي مستدام قائم على الابتكار والتطور وعلى صعيد التحول الرقمي، وترجمة لاستراتيجية الشركة في توفير وإطلاق مشاريع نوعية ومبتكرة، من شأنها بناء اقتصاد تنافسي لإمارة الشارقة، وتطبيق رؤيتها من أجل زيادة أنشطة الاستثمار وإدارة الأصول وتعزيز التطور الاقتصادي للإمارة».

وأضاف بن عيسى: «ستعود هذه الحملة بالنفع والفائدة على جميع مستخدمي التطبيق سواء أكانوا متسوقين أم تجار سيارات من داخل الدولة وخارجها، حيث يتسنى لهم التواصل مع التجار وانتقاء وشراء ما يناسب إمكانياتهم ويلبي رغباتهم واحتياجاتهم من سوق السيارات، الذي يتوافر فيه مختلف الأنواع والموديلات ومواصفات السيارات التي يحتاجونها ويرغبون باقتنائها».

وتضم قائمة الدول التي يمكن تنزيل تطبيق شراي عليها كلاً من، الإمارات، السعودية، عمان، مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، الهند، باكستان، على منصات ISO, Android platforms.

يذكر أن قطاع إدارة الأصول في شركة الشارقة لإدارة الأصول، أطلق تطبيق ومنصة شراي في عام 2021 شرّاي الذكي، بهدف دعم عمليات بيع وشراء السيارات في سوق الحراج بالشارقة، وتسهيل عمليات تجارة السيارات، ودفع عجلة الاقتصاد في الإمارة.

نبذة تعريفية لشركة الشارقة لإدارة الأصول:

شركة اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول، هي الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وتسعى إلى تحقيق رؤيتها الساعية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم وتسريع عجلة الاقتصاد المستدام في الإمارة، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار وتعزيز المسؤولية المجتمعية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتلبية احتياجات مجتمع إمارة الشارقة وضمان الرفاهية المستدامة لهم.

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