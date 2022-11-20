87 % من قادة الأعمال يتوقعون زيادة استثمارات الاستدامة خلال العامين المقبلين

المصدر: دبي - البيان

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أظهر استطلاع جديد صدر عن شركة «جارتنر» للأبحاث أن 87 % من قادة الأعمال يتوقعون ارتفاعاً في استثمارات الاستدامة لدى مؤسساتهم خلال العامين المقبلين. وقد أجمعت آراء 80 % من قادة الأعمال على اعتبار العملاء أهم المجموعات التي تدفع بالمؤسسات نحو الاستثمار أو العمل على قضايا الاستدامة، يلي ذلك خيارات المستثمرين (60 %)، ومن ثم الجهات التنظيمية (55 %).

وقالت كريستين موير، نائب الرئيس الأول للأبحاث لدى «جارتنر»: «إن الاستدامة تمكن الشركات التجارية من التعامل مع الاضطرابات في الأسواق. فحالة عدم اليقين التي يعيشها الاقتصاد العالمي، والنزاعات الجيوسياسية، والزيادات في تكاليف المواد ومصادر الطاقة تجبر الشركات على إعادة النظر في جميع أشكال الإنفاق. هذا التركيز على الأساسيات، إضافة إلى رغبة أصحاب العلاقة في تحقيق تقدم على صعيد أهداف معايير الاستدامة البيئية، والاجتماعية، والحوكمة ESG، تسهمان في خلق فرص جديدة للنمو أمام الشركات مع إمكانية تقليل التكلفة والمخاطر».

وقد أجري الاستطلاع في الفترة ما بين يونيو إلى يوليو من العام 2022 وشمل 221 مشاركاً من أمريكا الشمالية، وأوروبا، وآسيا والمحيط الهادي. وكان المشاركون ممن يتولى مناصب إدارية عليا لدى شركات من قطاع المؤسسات التي حققت عائدات سنوية تزيد على 250 مليون دولار للسنة المالية 2021، والتي تشارك حالياً في أنشطة متعلقة بالاستدامة.

الاستدامة تحفظ المؤسسات من الاضطرابات

كما أظهر الاستطلاع أن 86 % من قادة الأعمال يرون في الاستدامة مثالاً للاستثمارات التي تساعد في حماية مؤسساتهم من الاضطرابات. إضافة إلى ذلك، اعتبر 83 % منهم أن أنشطة برامج الاستدامة أسهمت بصورة مباشرة في إضافة قيمة على المدى القصير والمدى البعيد لمؤسساتهم، كما أشار 80 % إلى أن الاستدامة ساعدت مؤسساتهم في تحسين التكاليف وتخفيضها.

وعلى وجه التحديد، كانت قضايا مثل استهلاك الطاقة وتكاليف السفر ومعاملات العملاء من أبرز المجالات التي قال المشاركون في الاستبيان إن برامج الاستدامة تساعد في الحد من ارتفاع التكاليف.

وأضافت موير: «يحرص قادة الأعمال على التوفير في تكاليف التشغيل وسلاسل الإمداد من خلال برامج الاستدامة. إنها تعتبر مثالاً من أمثلة «اثتين-في-واحد»، حيث يمكن لاستثمارات الاستدامة أن تدعم الأهداف التجارية مثل تحسين التكاليف، كما أنها تعزز بشكل كبير من تأثير البرنامج من خلال دورة فعالية مستمرة».

الاستدامة حافز للنمو والابتكار

يمكن لبرامج الاستدامة أيضاً أن تتيح إنشاء قيمة إضافية وفرص جديدة لنمو الأعمال. وقال 57 % من قادة الأعمال المشاركين في الاستبيان أن برامج الاستدامة لدى المؤسسة مرتبطة ارتباطاً كبيراً بالنتائج الواردة في تقارير بيانات الدخل، في حين يسعى 42 % منهم إلى الاستفادة من أنشطة برامج الاستدامة لديهم لدفع مستويات الابتكار، والتميز، ونمو المؤسسات من خلال المنتجات المستدامة.

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