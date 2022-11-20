7 فوائد رئيسية لتنظيم معرض «سيتي سكيب دبي 2022»

المصدر: دبي - البيان

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حددت شركة «دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، وتتخذ من دبي مقراً، 7 فوائد لمعرض «سيتي سكيب دبي 2022»، والذي ينطلق في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة بين 21 و23 نوفمبر الجاري، وسط مشاركة مجموعة من أهم شركات التطوير العقاري في المنطقة، حيث يسلط الضوء على أحدث المشاريع الجاهزة وقيد الإنشاء في الإمارة، والتي تتيح لجميع زوار المعرض شراء المنازل فيها.

وقال الخبير العقاري وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، إن تنظيم المعرض العالمي يأتي في وقت حاسم يعيشه الاستثمار العقاري حول العالم، وسط تحديات اقتصادية غير مسبوقة على صعيد ارتفاع مستويات الفائدة وزيادة معدلات التضخم.

ويرى الزرعوني، أن معرض «سيتي سكيب دبي 2022» يعد أكبر فعالية عقارية على مستوى الخليج، وإحدى أكثر الفعاليات العقارية تأثيراً على مستوى العالم، ويمكن تلخيص أهميته في 7 فوائد رئيسية تتمثل في:

الفائدة الأولى - ملتقى للتعارف

يعد معرض «سيتي سكيب دبي»، بمثابة عُرْس عقاري في المنطقة، يجمع أطراف القطاع العقاري سواء جهات تنظيمية أو مؤسسات حكومية وشركات القطاع الخاص العاملة والمطورين العاملين في هذا المجال.

الفائدة الثانية - استكشاف فرص

يوفر المعرض العالمي فرصاً لتقديم وطرح فرص استثمارات عقارية تواكب التغيرات التي تطرأ على السوق العقاري على الصعيدين المحلي والعالمي وإيجاد حلول بديلة لها، فضلاً عن معرفة حالة السوق وقياس حجم الطلب مقابل المعروض وتحديد الوقت الأنسب لإطلاق المشاريع الجديدة.

وتوفر الدورة 22 من معرض «سيتي سكيب دبي» الوجهة الأمثل لربط الراغبين بشراء منازل مع أبرز شركات التطوير العقاري، ما يمنح الزوار الكثير من الفرص للاستثمار في سوق العقارات المزدهر في المنطقة. ويستمر المعرض الذي يستقبل جميع الزوار مجاناً لثلاثة أيام.

الفائدة الثالثة - تبادل الخبرات

يعتبر معرض «سيتي سكيب دبي»، منصة جيدة لتبادل الخبرات بين الجهات الفاعلة في السوق، وفرصة لمواكبة آخر الاتجاهات العقارية ومراقبة التغيرات للحفاظ على الصدارة، وإمكانية طرح الأفكار وتبادلها مع مختلف شرائح المجتمع العقاري، بالإضافة إلى التعرف على أحدث التقنيات في البناء وقياس مدى استجابة السوق لهذه التقنيات.

الفائدة الرابعة - التركيز على دبي كموطن للثروة العقارية

ينطلق المعرض العالمي في دبي، لذا سيكون التركيز الأكبر على الإمارة كموطن للثروة العقارية حول العالم، مع تحسن جاذبيتها أمام المستثمرين من جميع الجنسيات، والتسهيلات غير المسبوقة المقدمة لمنح الإقامة والجنسية مقابل شراء عقار.

الفائدة الخامسة - استكشاف التحديات والمشاركة في حلها

يتيح المعرض العالمي العديد من الفاعليات التي تساعد على التقاء صناع القرار بشكل مباشر وتعزيز الصلات والعلاقات المختلفة بين المشاركين الفاعلين داخل السوق العقاري.

الفائدة السادسة - جذب استثمارات أجنبية

يسمح معرض «سيتي سكيب دبي»، للترويج للقطاع العقاري أمام آلاف المشاركين من المستثمرين المحليين والأجانب، مما يسهل من جذب استثمارات أجنبية في القطاع، والتعريف بالاستثمارات المتاحة التي يمكن إطلاقها وقياس رغبة العملاء في السوق للمنتجات العقارية الجديدة.

الفائدة السابعة - اكتساب عملاء جدد

يوفر معرض «سيتي سكيب دبي»، فرصة لاكتساب عملاء جدد محتملين، مع طرح العديد من مشاريع جديدة، ويستطيع المشترون العثور على خيارات متنوعة لشراء منزل، إذ يساعد المعرض على إيجاد العقار المناسب ووضع خطط طويلة الأجل لتسديد قيمة العقار والبحث عن ممولين، وتوفير المال والوقت في الوقت نفسه، إلى جانب وفرة العروض الحصرية وخطط الدفع المميزة في مكان واحد، هذا بالإضافة إلى الحصول على عائد استثماري مرتفع مع الحصول على نصائح الخبراء المختصين المشاركين في المعرض العالمي.

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