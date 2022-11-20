أساس العقارية توفر 318 قطعة بمشروع «أراضي الرحمانية التجارية»

المصدر: الشارقة – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة أساس العقارية، الذراع العقارية لمصرف الشارقة الإسلامي، عن إطلاق مبيعات المرحلة الثانية من مشروع «أراضي الرحمانية التجارية»، اليوم الاثنين، حيث يأتي المشروع استجابة للطلب المتزايد على أحدث المشروعات العقارية التي تطورها الشركة، وينفرد المشروع بموقع حيوي واستراتيجي في ضاحية الرحمانية بالشارقة على جانبي الطرق المؤدية لضاحية الرحمانية من التقاطعين رقم 5 و6 على طريق الذيد، وقريباً من شارع الإمارات ومطار الشارقة والمدينة الجامعية، كما يقع بالقرب من المباني الحكومية ومجموعة من المدارس، فضلاً عن مركز الرحمانية التجاري.

إضافة

وقال المهندس أحمد الأميري مدير عام «أساس العقارية»: يمثل مشروع أراضي الرحمانية التجارية إضافة نوعية قيمة إلى باقة المشاريع العقارية الجاري تطويرها في مدينة الشارقة، استجابة من الشركة للطلب المتزايد على الأراضي التجارية بضاحية الرحمانية والتزاماً في الوفاء بمتطلبات النمو السكاني والعمراني في الإمارة، وسيسهم المشروع في تعزيز مكانة الإمارة وجهة مثلى للمستثمرين والملاك الراغبين في الشراء والبناء والاستثمار من مختلف الجنسيات، خصوصاً مع توفر بنية تحتية قوية ومتنوعة من حيث الخدمات مدعومة ببنية تشريعية متينة تحافظ على حقوق الملاك والمستثمرين والمطورين على حد سواء.

استعداد

وأردف الأميري قائلاً: «شركة أساس العقارية على أتم استعداد في مقرها الكائن على طريق مليحة بمدينة الشارقة لاستقبال الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة الاستثمارية العقارية، وبميزة التملك الحر للجنسيات من الدول العربية، وإمكانية السداد على 3 سنوات، حيث يضم المشروع 318 قطعة أرض تجارية، وبمساحة إجمالية للمشروع تبلغ قرابة 1.2 مليون قدم مربع، فيما تبدأ مساحات الأراضي من 2.421 قدماً مربعاً، ويسمح فيها ببناء حتى دور أرضي وطابقين متكرر، وبأسعار تنافسية تبدأ من 231 ألف درهم».

وأشار إن شركة أساس العقارية بدأت خططها لمباشرة أعمال تسوية الأراضي والطرق الداخلية خلال الفترة القليلة المقبلة.

تسهيلات

وستستمر مبيعات المشروع يومياً من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 3:30 بعد الظهر ويوم الجمعة من 8:00 صباحاً وحتى 12:00 ظهراً، وحتى نفاد المعروض، حيث إن المشروع يتيح للمستفيدين تسهيلات تمويلية خاصة بالمشروع عن طريق مصرف الشارقة الإسلامي، مع إمكانية السداد على 3 سنوات.

ويأتي المشروع الجديد تلبية للطلب المتزايد على الأراضي التجارية بضاحية الرحمانية، وخصوصاً أن «أساس العقارية» تدير حالياً تطوير مجموعة من المشاريع العقارية الأخرى، ومنها المرحلتان الأولى والثانية من مشروع مزيرعة السكنية، والمرحلة الأولى من مشروع الرحمانية التجارية، بالإضافة إلى مشروعي بساتين الزبير وروضة القرط.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز