90 % تنزيلات الماد ريد من دانوب هوم تستمر حتى 30 نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دانوب هوم أونلاين، قسم المفروشات المنزلية وتحسين المنازل في مجموعة الدانوب، عن موعد إطلاق النسخة الرابعة من تخفيضات الماد ريد في دول مجلس التعاون الخليجي، بتخفيضات تصل إلى 90 %، وعروض بدرهم واحد، وعروض فلاش يومية على أكثر من 10000 منتج.

عادت تخفيضات الماد ريد بموسم جديد، باعتبارها أكبر التخفيضات عبر الإنترنت على موقع دانوب هوم الإلكتروني. ستكون العروض من أكبر تشكيلات الديكور والمفروشات المنزلية التي ستقام في نفس الوقت في عدة مناطق من دول مجلس التعاون الخليجي على شبكة دانوب هوم من 18 نوفمبر إلى 30 نوفمبر 2022. وسيتم خصم أسعار ما يقارب من 10000 منتج عبر الإنترنت للمتسوقين وصائدي الصفقات، ما سيمنحهم تجربة توفير هائلة للوقت والمال.

قال عادل ساجان، المدير الإداري لمجموعة الدانوب: «يسعدني أن أعلن أننا عدنا بإطلاق الإصدار الرابع من أكبر تخفيضاتنا السنوية بينما نستعد لموسم العطلات المقبل». واستكمل بقوله: «عند إدراكنا ضرورة مواكبة اتجاهات السوق الإلكتروني الناشئ، كرّسنا أنفسنا لتزويد عملائنا بتجربة تسوق عبر الإنترنت خالية من المتاعب حتى يتمكنوا من إكمال مشترياتهم في أي مكان وفي أي وقت وبأسعار مناسبة. والمشاركة في هذا الحدث ستتيح للعملاء شراء المنتجات أونلاين ببضع نقرات من منازلهم».

لم تعلن أي شركة تجزئة أخرى للأثاث عن حملة تنزيلات من هذا النوع، بأسعار منخفضة جداً حصرياً عبر الإنترنت.

وقال سيد حبيب، مدير التجارة الإلكترونية والامتياز وتطوير الأعمال: «يتم إطلاق تخفيضات الأونلاين الضخمة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي لتقديم خصومات كبيرة على أكثر من 10000 منتج قبل بدء الاحتفالات. في هذه النسخة الرابعة من تنزيلات الماد ريد، عدنا بتقديم أفضل المنتجات عالية الجودة وتجربة عملاء استثنائية.

لقد عمل فريقنا هذا العام بلا كلل لمنح خدمتنا تحولاً جديداً تماماً من خلال زيادة تحسين الجودة وتوسيع نطاق منتجاتنا. علاوة على ذلك، فقد عززنا نهجنا التكنولوجي لتطبيق الهاتف المحمول، الذي تم تجديده حديثاً لتقديم تجربة تسوق إلكترونية وخدمة عملاء سلسة وشخصية. نحن نطمح إلى تحويل منزلك إلى بيت أحلامك من خلال تقديم الجودة بتكاليف قليلة ومجموعة واسعة من الضروريات بأسعار معقولة».

في هذا الموسم الرابع من تنزيلات الماد ريد، عمل طاقم فريق العمل بلا كلل لتنسيق الإعلان الترويجي في وسط رمال صحراء دبي بعروض نارية أظهرت مدى روعة التخفيضات والعروض المقدمة.

كل موسم من حملة تنزيلات الماد ريد يُقدم بمفهوم جديد، حيث قام المدير الإداري للعلامة التجارية بالترويج للموسم السابق من تنزيلات الماد ريد بتحدي الجاذبية وتقديم الألعاب البهلوانية الجريئة على سطح الماء، فمع كل موسم جديد لتنزيلات الماد ريد تصبح العروض أفضل وأكبر بمفاهيم مبتكرة وجديدة.

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