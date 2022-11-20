موقع بريطاني: مشهد «فينتك» في دبي سريع التطور

المصدر: دبي - سيد صالح

ت + ت - الحجم الطبيعي

وصف موقع «ذا فينتك تايمز» الشبكي البريطاني، مشهد التقنية المالية «فينتك» في دبي، بأنه سريع التطور. ونشر الموقع المُتخصص في شؤون التقنية المالية، تقريراً خاصاً عن اهتمام دبي بقطاع «فينتك».

وذكر التقرير أن دبي تسعى جاهدة وبقوة، إلى الاستفادة من إمكانات القطاع، واستغلالها على النحو الأمثل، كي تصبح عاصمة القطاع على مستوى العالم.

وأكد التقرير أن اهتمام دبي بقطاع «فينتك»، يأتي في سياق سعيها لتحقيق حلمها الأكبر، وهو أن تُصبح المدينة الأذكى والأسعد على كوكب الأرض، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأوضح التقرير أن هذه الرؤية، تهدف إلى توظيف إمكانات المفاهيم التقنية فائقة الحداثة، كالذكاء الاصطناعي، البيانات الكبرى، سلاسل الكتل «بلوك تشين»، في قيادة اقتصاد دبي، وتحويله إلى اقتصاد عصري، وهو ما يقتضي بالتبعية تغيير شكل التعاملات في أروقة الدوائر والهيئات الحكومية في دبي، وتحويلها إلى حكومة لا ورقية تماماً، وهو ما نجحت فيه حكومة دبي بالفعل.

وأضاف التقرير أن حكومة دبي، بدأت في هذا السياق تتوجه صوب «فينتك»، خاصة أن البنوك بصفة عامة، معروفة بإهدار كميات هائلة من الأوراق، في تسيير تعاملاتها اليومية التقليدية. وعليه، كان اهتمام دبي بقطاع «فينتك»، يخدم استراتيجيتها للتعاملات الحكومية اللاورقية، ويعزز تحولها الرقمي.

وتطرّق التقرير إلى دور «مركز دبي المالي العالمي» في نمو «فينتك»، وذلك من خلال برنامج «فينتك هايف»، وهو أول مسرع للقطاع، واحتضان الشركات المتخصصة به على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز