تحالف صناعات الأدوية الهندي يؤسس مقراً في دبي باستثمارات 150 مليون درهم

المصدر: دبي- محمد عبد الرشيد

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أعلنت منظمة تحالف صناعات الأدوية الهندي (AIOCD) عن تأسيس وافتتاح مقر إقليمي في دبي، عبارة عن شركة تابعة للتحالف تحت اسم «برانيك»، باستثمارات 150 مليون درهم للتوسع في الإمارات والمنطقة، وتضم المنظمة الهندية نشاط أعمال وإنتاج 11 ألف مصنع ومعمل أدوية في الهند.

وتأتي الخطوة في إطار اتفاقية الشراكة الشاملة بين الإمارات والهند التي تم إبرامها بين البلدين مؤخراً، ويتوقع أن تسهم في إنعاش التجارة البينية وتساعد على إضافة 1.7% أو 9 مليارات دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول العام 2030 وزيادة الصادرات الإماراتية بنسبة 1.5% بحلول عام 2030 وزيادة الواردات الإماراتية بنسبة 3.8% بحلول 2030 كما أنها تسهم في توفير نحو 140 ألف وظيفة للموهوبين وأصحاب المهارات المتخصصة في قطاعات واعدة ضمن الاقتصاد الإماراتي بحلول 2030.

حضور

وجاء الإعلان عن افتتاح المقر الإقليمي بحضور عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي جائزة حمدان الطبية، ومحمد الهاشمي مدير إدارة المشاريع - مجموعة وصل لإدارة الأصول، وجاغاناث ساخارام شيندي رئيس منظمة تحالف صناعات الأدوية الهندي (AIOCD)، و أنيش شيخ الرئيس التنفيذي لمقر «برانيك»، وعماد بيرقدار الرئيس التنفيذي للعمليات في «برانيك».

وقال جاغاناث ساخارام شيندي رئيس منظمة تحالف صناعات الأدوية الهندي نحن فخورون للغاية بتوسيع وجودنا دولياً وإنشاء مقر إقليمي لنا في دبي، حيث نضمن التوسع من خلال سوق مركزي عالمي يقدم تسهيلات لوجستية كبيرة لمنتجاتنا المتنوعة، ومع وجود أكثر من خمسين موظفاً، سيعمل «برانيك» الموجود في Business Towers في برجمان كشركة تابعة لـ AIOCD في الإمارات وسيمثل تحالف الصناعات الدوائية الهندية في الإمارات. يهدف هذا المقر الذي تم افتتاحه حديثاً إلى دعم مصنعي الأدوية الهنود الذين ليس لديهم وجود في المنطقة.

إنجاز

وقال أنيش شيخ، الرئيس التنفيذي لمقر «برانيك»: «هذا إنجاز مهم بالنسبة لنا. يسعدنا أن نكون ممثلين عن صناعة الأدوية الهندية التي تبلغ تكلفتها 50 مليار دولار في الإمارات. تتماشى رؤيتنا مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدولة الإمارات على مدى الخمسين عاماً القادمة، والتي تشمل الصحة كجزء كبير من خطته، وهي تحفزنا على أن نكون جزءاً من هذه الرؤية وترسيخ وجودنا في الإمارات. حيث سندعم دولة الإمارات في توفير الأدوية في الوقت المناسب والمكان المناسب والسعر المناسب. ولتلبية طلب السوق، يعتزم مقر «برانيك» توفير أدوية الطب التجانسي والأيورفيدا وغيرها من الأدوية البديلة بتكلفة معقولة. ويخطط AIOCD بالاشتراك مع متجر الأدوية برانيك لدخول أسواق دول الشرق الأوسط الأخرى وترسيخ وجودها في البحرين وعمان والمملكة العربية السعودية والكويت على المدى الطويل».

وقال عماد بيرقدار الرئيس التنفيذي للعمليات في «برانيك» للأدوية:«تعتبر دولة الإمارات سوقاً مهماً بالنسبة لنا، نظراً لأن الإمارات هي أفضل منصة على مستوى العالم، لجميع الذين يبحثون عن توسع دولي، فقد كانت الإمارات الخيار الأكثر وضوحاً بالنسبة لنا. ومقر «برانيك» مسؤول عن تنفيذ رؤية AIOCD في دولة الإمارات، بما يتماشى مع رؤية حكومة الإمارات 2071. ونحن نتطلع إلى تعزيز وجودنا في المنطقة ودعم نمو صناعة الأدوية في الدولة».

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