إقبال كبير على الجناح العُماني في القرية العالمية

المصدر: دبي- شيرين فاروق

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شهد الجناح العماني أول من أمس إقبالاً كبيراً من زوار القرية العالمية من مختلف الجنسيات الذين حرصوا على مشاركة الشعب العماني احتفالهم باليوم الوطني، كما تعرفوا على منتجات سلطنة عُمان المشاركة في الجناح مثل الزي العماني النسائي والرجالي بأنواعه وأشكاله المختلفة والذي يحمل دلالات خاصة بكل منطقة في السلطنة، كذلك المشغولات اليدوية والتحف التراثية التي توجد في كل بيت عُماني، والحلوى العُمانية الشهيرة، كذلك البخور والعطور العُمانية التي تصنع بطريقة مختلفة ومن مواد موجودة في السلطنة وتتمتع بجودة كبيرة.

وتزينت أروقة الجناح العُماني في القرية العالمية بالورود البيضاء والديكورات الخاصة حيث تم توزيع الأعلام والهدايا التذكارية على بوابات القرية العالمية، فيما تم توزيع 3 آلاف وردة بيضاء على زوار الجناح، إضافة إلى توزيع الحلوى العُمانية الشهيرة، وتم تخصيص ركن لرسوم الحناء مجاناً، كما تم تقطيع كيك ضخم وتوزيعه على الجمهور.

وقدمت هنادي أحمد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاستقلال المنظمة للجناح العُماني الشكر الجزيل لإدارة القرية العالمية على حسن التنظيم في استقبال الزوار، مؤكدة أن الجناح يحتل موقعاً متميزاً في القرية العالمية حيث يمتد على مساحة 1100 متر وتم تقسيمه إلى 29 محلاً فقط، وتم تصميم واجهة الجناح على ثلاثة أجزاء وهي مجسم لبرج النهضة الذي يعتبر من أهم معالم محافظة ظفار، حيث صمم على شكل تراثي، وشيد البرج في 1985، وينقل الطابع التراثي والحضاري للمدينة، والجزء الثاني يجسد سوق مطرح الذي يعتبر من أقدم الأسواق في سلطنة عُمان ويقع في منطقة مطرح، يرجع تاريخ نشأة هذا السوق إلى حوالي مائتي عام؛ ولا يمكن رؤية السوق من الخارج، فهو امتداد عميق داخل المدينة، يبدأ ببوابة تواجه بحر عُمان وطريق مطرح البحري، وينتهي ببوابة أخرى على المدينة القديمة من الجانب الذي تستقبل منه زوارها القادمين من غالبية القرى والمدن العمانية، أما الجزء الثالث لواجهة الجناح فيجسد برج الصحوة في مسقط والذي يقع على مفترق طرق تؤدي إلى أبرز الولايات العمانية مثل صحار وصلالة ونزوى ومعسكر المرتفعة ومسقط ومطرح، ويحتوي البرج على أربعة أوجه تضم جميعها ساعات آلية وجرساً كبيراً في وسط البرج، حيث بني على الطراز المعماري العُماني العربي، ويتميز البرج بلونه البني الغامق المرصع بطبقة من الرخام على جنبات المبنى الرئيسي، أما الجدار الخارجي فمنقوش برسوم تعبر عن البيئة العمانية، ويزين المكان المسطحات الخضراء وبعض الأحجار.

وأشارت إلى انه يشارك للمرة الأولى في فعاليات القرية العالمية لهذا الموسم المخترع العماني نور مجان الذي أطلق سنة 1999 أول ماركة ساعات عمانية عربية على مستوى الوطن العربي، وكانت باكورة أعماله ساعة على شكل خارطة السلطنة ثم ساعة على شكل الريال العماني وحالياً يوجد 123 تصميماً مختلفاً فريداً من نوعه، كذلك تشارك مصممة الأزياء منى المنصوري بركن خاص متميز من تصميماتها التي تعكس التراث العماني، إلى جانب مشاركة متميزة للمصممة زوزو كهرمانة التي أبدعت في تقديم تشكيلة فريدة من المجوهرات المصنوعة يدوياً.

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