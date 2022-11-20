100 دولة تشارك في المؤتمر العالمي للذهب بدبي بعد غد

المصدر: دبي – البيان

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تستضيف دبي بعد غد فعاليات «المؤتمر العالمي للذهب 2022» وهو أكبر حدث دولي متخصص في صناعة الذهب على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، تحت شعار «لنجعل الإمارات سوقاً عالمياً متكاملاً في الذهب».

ويشارك في المؤتمر قادة صناعة الذهب عالمياً من 100 دولة، حيث يناقشون التطورات الأخيرة والتحديات خلال الاجتماع الأكبر لصناعة الذهب والأعمال في المنطقة.

وينظم المؤتمر شركة «آي بي إم سي إنترناشيونال»، بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، وغرفة التجارة الدولية، ويتضمن جلسات حضورية وافتراضية واجتماعات لشبكات الأعمال، حيث يوفر للمشاركين رؤى مفيدة حول آخر التطورات والاتجاهات والتحديات والتطورات التنظيمية والسياسات الحكومية والاقتراحات لرسم استراتيجيات الأعمال في قطاع الذهب.

وقال ساجيث كومار، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «آي بي إم سي إنترناشيونال»: إننا نجمع أصحاب المصلحة في صناعة الذهب من خمس قارات في مكان واحد بهدف جعل الإمارات سوقاً عالمياً متكاملاً في صناعة الذهب.

وأضاف: سنطلق خلال الحدث مبادرات عدة، منها: مشاريع «آي بي إم سي» لصناعة الذهب، ومشاريع «آي بي إم سي» للتجارة في الذهب، ومبادرة لإنشاء منصة متخصصة في المنتديات والأحداث الخاصة بالذهب، لدعم اللاعبين في صناعة الذهب. وستقدم هذه المبادرات والمشاريع الدعم للمستثمرين الجدد ورجال الأعمال للدخول بقوة في تلك الصناعة.

وأوضح أن المؤتمر سيشهد التوقيع على اتفاقيات عدة منظمة لإفادة جميع أصحاب المصلحة في صناعة الذهب، في الوقت الذي تشهد فيه تلك الصناعة تقلبات في الأسعار، واستثمارات ضخمة عبر الحدود، ولوائح جديدة.

وأشار إلى أن المؤتمر سيشهد جلسة خاصة مصممة للمجوهرات الذهبية وأعمال البيع بالتجزئة، حيث تناقش القضايا التي تؤثر على صناعة المجوهرات، كما سيكرم الحدث قادة الصناعة من خلال منح جوائز الامتياز الذهبية العالمية وجوائز السفراء الذهبية العالمية.

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