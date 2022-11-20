الإمارات تطلق أكبر مشروع إقليمي لزراعة الزعفران

المصدر: (الشارقة – البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت «فيجيتيك Veggitech» المتخصصة في مجال الزراعة والتابعة لشركة«أجريتيك Agritech» النقاب عن أول مزرعة عمودية للزعفران في دولة الإمارات والأكبر في منطقة الشرق الأوسط، والممتدة على مساحة 165 متراً مربعاً لكنها تعادل تماماً 3.5 هكتارات من الأراضي، وتعمل «فيجيتيك» بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة الإمارات لعام 2051 الهادفة إلى الارتقاء بالزراعة ودفعها إلى آفاق جديدة من خلال سلسلة التوريد الفعالة والتكنولوجيا المتقدمة بهدف رئيسي يتمثل في تعزيز قطاع الزراعة ودمقرطة أنظمة الزراعة المائية المدعومة بالضوء والاختراق للحركة الجماعية في الزراعة الحضرية.

وقال صالح ناصر السُريع رئيس مجلس إدارة مجموعة سناسكو القابضة إن «أجريتيك» إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية الأمن الغذائي الوطني لدولة الإمارات 2051 ولمؤشر الأمن الغذائي العالمي. وأضاف: «نتطلع إلى أن نكون لاعباً رئيسياً في مهمة الدولة حيث نواصل عمليات التوسع في مشاريع الزراعة العمودية الداخلية في دولة الإمارات إضافة إلى إطلاق برامج تعليمية تعزز الزراعة الحضرية، مما يسهم في نهاية الأمر في تعزيز الأمن الغذائي والإنتاج».

وتضم المزرعة العمودية الأولية حالياً ما يقرب من 5 أطنان من بصيلات الزعفران، والتي يتوقع أن تنتج 1000 كيلوجرام من الزعفران، و3 كيلوجرامات من أفضل منتج الـ Super Negin في العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز