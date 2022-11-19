القرية العالمية تطرح الباقات العائلية غداً

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، إطلاق مبيعات الباقات العائلية المرتقبة لتكون متوفرة عبر متاجر «زووم» مختارة اعتباراً من الغد 20 .

وتوفر هذه الباقات القيمة مجموعة من المزايا الفريدة لحامليها، تشمل ثماني تذاكر دخول وقسيمة للمواقف المدفوعة، وبطاقة الروائع التي تحتوي على 120 نقطة يمكن استخدامها على جميع الوجهات الترفيهية في القرية العالمية. وكل ذلك مقابل 150 درهماً فقط.

وسيستمتع الضيوف بالتجول بين الأجنحة السبعة والعشرين الجديدة، والتي تمثل ثقافات لأكثر من 90 دولة، وأكثر من 3500 منفذ للتسوق، وما يزيد على 250 منفذاً للمأكولات والمشروبات، والعديد من الأنشطة والوجهات الترفيهية، والجولات الشيقة. والباقات العائلية محدودة الكمية.

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