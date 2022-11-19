«مراس» تطلق مشروع «بولغري لايتهاوس» السكني في «جميرا باي»

المصدر: دبي – بشار باغ

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أطلقت شركة «مراس» التابعة لدبي القابضة «بولغري لايتهاوس»، المبنى السكني الفاخر في جزيرة «جميرا باي»، وتحديداً ضمن مجمع المنشآت التي تحمل علامة «بولغري» الفاخرة، والتي تضم كلاً من مساكن بولغري ريزيدنسز ونادي يخوت بولغري ومرسى بولغري ومنتجع بولغري ريزورت دبي.

وقالت «مراس» إن المبنى يتميز بتصاميم مرجانية، حيث تفصل بين المنازل طبقات من التصاميم المعمارية الأفقية تحاكي الشعاب المرجانية . وتم تصميم الإضاءة لواجهة مبنى بولغري لايتهاوس لتحاكي الحركة الطبيعية للشعاب المرجانية في البحر، مما يخلق أشكالاً وأنماطاً ضوئية حية تتغير باستمرار بين النهار والليل. ويضم بولغري لايتهاوس عدداً من شقق الـ «بنتهاوس» المؤلفة من 4 أو 5 غرف نوم.

وتحتل شقة «بنتهاوس بولغري سكاي فيلا»، الجزء الأعلى وتوفر إطلالات خلابة على الخليج العربي وأفق دبي، وتضم حديقة خاصة واسعة مع مسبح خاص. وتتألف الفيلا من 3 طوابق وتضم 7 غرف نوم ومكتباً خاصاً وغرفة عائلية ومساحات معيشة بسقف مزدوج الارتفاع، مع صالة رياضية خاصة ومنتجع صحي ومطبخ متكامل الخدمات. ويمكن الوصول إلى الفيلا عن طريق مصعد خاص. ومن المسبح المترامي الأطراف إلى الحدائق المتوسطية، تتم إدارة مرافق بولغري لايتهاوس وخدمتها من قبل منتجع بولغري المجاور.

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