«الفجيرة الوطني» يحصد ثلاثاً من جوائز «ميا فاينانس»

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن بنك الفجيرة الوطني فوزه بثلاث جوائز ضمن حفل توزيع الجوائز «ميا فاينانس» المرموقة لعام 2022، والتي شملت «أفضل بنك تجاري في الإمارات» و«أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة» و«أفضل مزود لخدمات التمويل التجاري». يغطي قطاع الخدمات المصرفية المؤسسية لدى بنك الفجيرة الوطني جميع قطاعات الأعمال من مختلف الشرائح والتخصصات، ويقدم خدماته للعملاء في جميع أنحاء دولة الإمارات على شكل حلول متخصصة وعلاقات تضع العميل على رأس الأولويات. واعتمد البنك منهجية متعددة التخصصات فيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة، ويتمتع البنك بخبرة تخصصية لتفاصيل التمويل التجاري، ما يتيح له القدرة على تقديم خدماته للعملاء في جميع أنحاء الإمارات بالاستفادة من باقة من الحلول المخصصة.

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